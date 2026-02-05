Έλενα Παπαρίζου: Έκπληξη στη σκηνή από τον Τάκη Ζαχαράτο για τα γενέθλιά της
Έλενα Παπαρίζου: Έκπληξη στη σκηνή από τον Τάκη Ζαχαράτο για τα γενέθλιά της

Ο καλλιτέχνης ευχήθηκε στην τραγουδίστρια μεταμφιεσμένος σε Νταϊάνα Ρος

Έλενα Παπαρίζου: Έκπληξη στη σκηνή από τον Τάκη Ζαχαράτο για τα γενέθλιά της
Μία έκπληξη επεφύλασσε στην Έλενα Παπαρίζου ο Τάκης Ζαχαράτος για τα γενέθλιά της. Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε πριν από μερικές μέρες τα 44 της χρόνια και ο καλλιτέχνης την εξέπληξε, το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, στο οποίο πραγματοποιούν εμφανίσεις.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Έλενα Παπαρίζου στο Instagram, η ίδια φαίνεται πάνω στη σκηνή, ενώ ο Τάκης Ζαχαράτος την πλησιάζει, μεταμφιεσμένος σε Νταϊάνα Ρος. «Είναι τα γενέθλιά σου, σωστά; Χρόνια Πολλά. Πού είναι η τούρτα;», της είπε στα αγγλικά, λίγο πριν ένας χορευτής φέρει την τούρτα μπροστά της και εκείνη σβήσει τα κεράκια.

Έλενα Παπαρίζου: Έκπληξη στη σκηνή από τον Τάκη Ζαχαράτο για τα γενέθλιά της
Έλενα Παπαρίζου: Έκπληξη στη σκηνή από τον Τάκη Ζαχαράτο για τα γενέθλιά της


Φωτογραφία: NDPPHOTO

