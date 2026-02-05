Έλενα Παπαρίζου: Έκπληξη στη σκηνή από τον Τάκη Ζαχαράτο για τα γενέθλιά της
Έλενα Παπαρίζου: Έκπληξη στη σκηνή από τον Τάκη Ζαχαράτο για τα γενέθλιά της
Ο καλλιτέχνης ευχήθηκε στην τραγουδίστρια μεταμφιεσμένος σε Νταϊάνα Ρος
Μία έκπληξη επεφύλασσε στην Έλενα Παπαρίζου ο Τάκης Ζαχαράτος για τα γενέθλιά της. Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε πριν από μερικές μέρες τα 44 της χρόνια και ο καλλιτέχνης την εξέπληξε, το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, στο οποίο πραγματοποιούν εμφανίσεις.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Έλενα Παπαρίζου στο Instagram, η ίδια φαίνεται πάνω στη σκηνή, ενώ ο Τάκης Ζαχαράτος την πλησιάζει, μεταμφιεσμένος σε Νταϊάνα Ρος. «Είναι τα γενέθλιά σου, σωστά; Χρόνια Πολλά. Πού είναι η τούρτα;», της είπε στα αγγλικά, λίγο πριν ένας χορευτής φέρει την τούρτα μπροστά της και εκείνη σβήσει τα κεράκια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Έλενα Παπαρίζου στο Instagram, η ίδια φαίνεται πάνω στη σκηνή, ενώ ο Τάκης Ζαχαράτος την πλησιάζει, μεταμφιεσμένος σε Νταϊάνα Ρος. «Είναι τα γενέθλιά σου, σωστά; Χρόνια Πολλά. Πού είναι η τούρτα;», της είπε στα αγγλικά, λίγο πριν ένας χορευτής φέρει την τούρτα μπροστά της και εκείνη σβήσει τα κεράκια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα