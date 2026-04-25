Ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ εμφανίστηκε με πι σε έξοδο με τη σύζυγό του
Ο 73χρονος ηθοποιός αναρρώνει μετά από επέμβαση στο πόδι

Με πι εμφανίστηκε σε έξοδό του με τη σύζυγό του στο Λος Άντζελες ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ.

Ο 73χρονος ηθοποιός εθεάθη στη γειτονιά West Hills από το Page Six. Ο ίδιος φορούσε γκρι μπλούζα, μαύρη φόρμα, μπεζ καπέλο και γυαλιά, ενώ είχε ρίξει στους ώμους του ένα φούτερ.

Η 45χρονη σύζυγός του Χέιλι Ρόμπερτς περπατούσε δίπλα του με επίσης αθλητική εμφάνιση, με λευκή μπλούζα, μπλε κολάν γιόγκα, ροζ καπέλο και λευκά αθλητικά παπούτσια.



Εκπρόσωπος του ηθοποιού δήλωσε ότι ο Χέισελχοφ αναρρώνει από επέμβαση στο γόνατο και στο ισχίο στην οποία υποβλήθηκε τον Μάιο του 2025. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και «τα πάει καλά και αισθάνεται καλά».

Ο Χέισελχοφ διατηρεί σχέση με τη Ρόμπερτς από το 2011 και το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ιδιωτική τελετή στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2018.
