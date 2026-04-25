Η Ντέμι Λοβάτο και ο σύζυγός της ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι του γάμου τους σε συναυλία στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Την Παρασκευή 24 Απριλίου κατά τη διάρκεια του live της τραγουδίστριας στο πλαίσιο της περιοδείας «It’s Not That Deep Tour», ανέβασε στη σκηνή τον Jutes και τραγούδησαν το «Iris»
Το τραγούδι του γάμου τους ερμήνευσαν η Ντέμι Λοβάτο και ο σύζυγός της κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Νέα Υόρκη.
Κατά το live της Παρασκευής 24 Απριλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας «It’s Not That Deep Tour», η 33χρονη τραγουδίστρια κάλεσε στη σκηνή τον 35χρονο Καναδό μουσικό, γνωστό ως Jutes, για να ερμηνεύσουν μαζί το τραγούδι «Iris» των Goo Goo Dolls.
Βίντεο από τη βραδιά στο Madison Square Garden καταγράφει τη Λοβάτο να τραγουδά τους στίχους της επιτυχίας του 1998 μαζί με τον σύζυγό της, ενώ το κοινό συμμετείχε στη στιγμή.
Το τραγούδι έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι, καθώς αποτελεί αγαπημένη τους επιλογή εδώ και χρόνια. Η Ντέμι Λοβάτο είχε εκφράσει από τον Φεβρουάριο του 2024 την επιθυμία να ακουστεί το «Iris» στον πρώτο χορό του γάμου της, κάτι που τελικά έγινε πραγματικότητα στις 25 Μαΐου 2025.
Ο Jutes χαρακτήρισε τη στιγμή «εξωπραγματική», λέγοντας πως ένιωθε σαν να ζούσε σκηνή από ταινία, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Τζον Ρζέζνικ, τραγουδιστή του συγκροτήματος, ο οποίος ερμήνευσε το κομμάτι εκείνη την ιδιαίτερη ημέρα του ζευγαριού. Από την πλευρά της, η Λοβάτο περιέγραψε τη στιγμή ως «σουρεαλιστική».
Η σχέση του ζευγαριού έγινε δημόσια τον Αύγουστο του 2022, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 επιβεβαιώθηκε ότι ο Jutes έκανε πρόταση γάμου στη Λοβάτο στο Λος Άντζελες, σε μια «προσωπική και ιδιωτική στιγμή».
Δείτε το βίντεο
@billboard @Demi Lovato having a ‘Camp Rock’ Final Jam moment at MSG ❤️ She brings out her husband @jutes for a cover of Goo Goo Dolls’ “Iris” during her sold out show in NYC. #concert #itsnotthatdeep #tour #livemusic #madisonsquaregarden ♬ original sound - billboard
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα