Πέθανε ο τζαμαϊκανός ντράμερ και θρύλος της ρέγκε Σλάι Ντάνμπαρ

Αναπαύσου εν ειρήνη, έγραψε ο κιθαρίστας των Rolling Stones Κιθ Ρίτσαρντς στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του

Σλάι Ντάνμπαρ, σε ηλικία 73 ετών.



Η είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου μέσα από μία ανάρτηση του Κιθ Ρίτσαρντς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στη λεζάντα της οποίας έγραψε: «Αντίο, Σλάι Ντάνμπαρ! Αναπαύσου εν ειρήνη!».







Ο Σλάι Ντάνμπαρ γεννήθηκε στο Κίνγκστον της Τζαμάικα στις 10 Μαΐου 1952. Άρχισε να παίζει μουσική σε ηλικία 15 ετών σε ένα συγκρότημα που λεγόταν Yardbrooms. Η πρώτη του εμφάνιση σε δισκογραφική ηχογράφηση ήταν στο άλμπουμ Double Barrel των Dave και Ansell Collins. Στη συνέχεια, εντάχθηκε σε ένα συγκρότημα με τον Ansell Collins που ονομαζόταν Skin, Flesh and Bones.



Τα επόμενα χρόνια ο Ντάνμπαρ έπαιξε ντραμς για τους Aggrovators του Bunny Lee, τους Upsetters του Lee Perry, τους Revolutionaries του Joseph Hoo Kim, και ηχογράφησε για τον Barry O'Hare τη δεκαετία του 1990, ενώ από τις πιο σημαντικές συνεργασίες του ήταν εκείνη με τους Rolling Stones.



Ο ντράμερ υπήρξε υποψήφιος για Grammy 13 φορές και συνολικά κέρδισε δύο βραβεία Grammy. Το Grammy του 1985 για την Καλύτερη Reggae Ηχογράφηση για το άλμπουμ Anthem των Black Uhuru, στο οποίο ήταν παραγωγός μαζί με τον Σέξπιρ, και το Grammy Καλύτερου Reggae Άλμπουμ το 1999 για το άλμπουμ Friends των Sly & Robbie.