Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ τους «Black And Blue»
Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου μέσω της Universal
Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ τους του 1976, Black And Blue, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια μοναδική εμπειρία αναδρομής στην ιστορία του συγκροτήματος.
Το Black And Blue, που κυκλοφόρησε αρχικά τον Απρίλιο του 1976, ήταν το 13ο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones και το πρώτο μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, ο οποίος αντικαταστάθηκε τελικά από τον Ρόνι Γουντ. Οι ηχογραφήσεις του δίσκου χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά και ως οντισιόν για την εύρεση νέου κιθαρίστα, με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν σπουδαίοι μουσικοί όπως οι Χάρβεϊ Μάντελ, Γουέιν Πέρκινς, Τζεφ Μπεκ και Ρόμπερτ Α. Τζονσον.
Η νέα έκδοση, που θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου μέσω της Universal, θα διατίθεται σε Super Deluxe Box Set σε δύο εκδόσεις, βινύλιο και CD, και θα συνοδεύεται από ένα βιβλίο 100 σελίδων και αντίγραφο αφίσας της περιοδείας που έκαναν οι Rolling Stones για την προώθηση του άλμπουμ.
Επιπλέον, η επανέκδοση περιλαμβάνει και συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος θυμάται τη στιγμή της ένταξής του στο συγκρότημα το 1976: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτού του σταθμού στην καριέρα του αλλά και στην ιστορία των Rolling Stones.
Η επανέκδοση του Black And Blue υπόσχεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο την εποχή που το συγκρότημα πειραματιζόταν με νέους ήχους και να προσφέρει στους fans την ευκαιρία να βιώσουν ξανά την κλασική αυτή περίοδο της ροκ μουσικής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
THE ROLLING STONES BLACK AND BLUE - REMASTERED & REIMAGINED FOR 2025!https://t.co/H0CLMj2cUz— The Rolling Stones (@RollingStones) September 24, 2025
Out 14 Nov 2025, the Super Deluxe Box Set is stacked with unreleased recordings, a Blu-ray of rare performances, a 100-page book ft. exclusive photographs, and a replica ’76 tour poster… pic.twitter.com/eo5V0eGPOs
