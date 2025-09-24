Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου»
GALA
Γιώργος Παράσχος Καρκίνος

Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου»

Το πρόβλημα υγείας μου με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου»
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη μάχη του με τον καρκίνο, τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του και τον μεγάλο του φόβο να μην προλάβει να ζήσει πολύτιμες στιγμές με τη μοναχοκόρη του μίλησε ο Γιώργος Παράσχος. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες, στην αγάπη που έλαβε από τους γύρω του, αλλά και στην απώλεια του πατέρα του που τον στιγμάτισε.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο Γιώργος Παράσχος εξήγησε πως η μάχη του με τον καρκίνο τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα στη ζωή του. «Το πρόβλημα υγείας μου με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα. Το άγχος και την πίεση που δεχόμουν τα θεωρούσα φυσιολογικά, αλλά μετά κατάλαβα πως τίποτα από αυτά δεν είναι. Το φυσιολογικό είναι να ζεις όπως θέλεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του δεν έμεινε ποτέ μόνος: «Δεν απομακρύνθηκε κανείς, ίσα ίσα με πλησίασαν περισσότεροι. Ακόμα και η πρώην σύντροφός μου ήταν εκεί, όπως και η νυν, με τον δικό της τρόπο».

Ο ηθοποιός εξήγησε επίσης, ποιος είναι ο μεγάλος του φόβος. «Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου», δήλωσε, ενώ μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Αν τον είχα σήμερα κοντά μου, θα του έλεγα ευχαριστώ που δεν πρόλαβα να του πω».

Ειδήσεις σήμερα:

«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία, αρχίζει σταδιακή πτώση από αύριο - Τι φέρνει ο εμποδιστής Ρεξ

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης