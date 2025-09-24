Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου»
Το πρόβλημα υγείας μου με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τη μάχη του με τον καρκίνο, τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του και τον μεγάλο του φόβο να μην προλάβει να ζήσει πολύτιμες στιγμές με τη μοναχοκόρη του μίλησε ο Γιώργος Παράσχος. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες, στην αγάπη που έλαβε από τους γύρω του, αλλά και στην απώλεια του πατέρα του που τον στιγμάτισε.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο Γιώργος Παράσχος εξήγησε πως η μάχη του με τον καρκίνο τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα στη ζωή του. «Το πρόβλημα υγείας μου με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα. Το άγχος και την πίεση που δεχόμουν τα θεωρούσα φυσιολογικά, αλλά μετά κατάλαβα πως τίποτα από αυτά δεν είναι. Το φυσιολογικό είναι να ζεις όπως θέλεις», τόνισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του δεν έμεινε ποτέ μόνος: «Δεν απομακρύνθηκε κανείς, ίσα ίσα με πλησίασαν περισσότεροι. Ακόμα και η πρώην σύντροφός μου ήταν εκεί, όπως και η νυν, με τον δικό της τρόπο».
Ο ηθοποιός εξήγησε επίσης, ποιος είναι ο μεγάλος του φόβος. «Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου», δήλωσε, ενώ μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Αν τον είχα σήμερα κοντά μου, θα του έλεγα ευχαριστώ που δεν πρόλαβα να του πω».
