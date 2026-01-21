Σώτης Βολάνης για την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από νυχτερινό κέντρο: Η αλήθεια όπως και να έχει θα βγει στο φως
Ακούστηκε πως εξαιτίας μου στερήθηκαν 60 άνθρωποι το μεροκάματό τους, έγραψε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του
Με μία ανάρτηση τοποθετήθηκε ο Σώτης Βολάνης σχετικά με την αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν, τονίζοντας πως ο πραγματικός λόγος που οδηγήθηκε στη λύση της συνεργασίας θα αποκαλυφθεί.
Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, απαντώντας σε όσα ειπώθηκαν μετά την ξαφνική αποχώρησή του από μαγαζί της Αθήνας, όπου τραγουδούσε με την Τζένη Κατσίγιαννη.
Ο Σώτης Βολάνης τόνισε ότι έχουν γίνει δηλώσεις, που προσβάλλουν τόσο την προσωπικότητά του όσο και την επαγγελματική του συμπεριφορά, υπογραμμίζοντας ότι σε όλη τη διαδρομή του έχει επιδείξει σεβασμό στο κοινό, στους επιχειρηματίες και στους συνεργάτες του, απαντώντας στις αναφορές που τον ήθελαν υπεύθυνο για το ότι 60 εργαζομένοι του χώρου «έχασαν το μεροκάματό τους».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν είχε συμφωνήσει να παραμείνει στην επιχείρηση μέχρι το Πάσχα, καθώς όπως ανέφερε δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες από την πλευρά της επιχείρησης κατά την εορταστική περίοδο. Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο πρόγραμμα του νυχτερινού κέντρου και έκανε γνωστό ότι θα ξεκινήσει εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη.
Πιο αναλυτικά, ο Σώτης Βολάνης σημείωσε: «Γεια σας αγάπες μου. Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου και την επαγγελματική μου συμπεριφορά. Ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια ως καλλιτέχνης δεν εκμεταλλεύτηκα και σεβάστηκα τον κόσμο που με αγαπάει, τους επιχειρηματίες και κυρίως συνεργάτες και το προσωπικό, μιας και που ακούστηκε πως εξαιτίας μου στερήθηκαν 60 άνθρωποι το μεροκάματό τους. Η αλήθεια όπως και να έχει, θα βγει στο φως όχι από μένα, γιατί σέβομαι την Τζένη Κατσίγγιανη και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ουδέποτε δεν συμφώνησα να εργαστώ στην επιχείρηση του Cabana live έως το Πάσχα, που σίγουρα θα γινόταν αυτό, γιατί όλα πηγαίνανε πολύ καλά αν ο επιχειρηματίας δεν αθετούσε τις γιορτινές μέρες τα συμφωνηθέντα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο καινούργιο πρόγραμμα του Cabana και να σας ενημερώσω, πως επειδή και εγώ έχω μεγάλη οικογένεια, εννοώ συνεργάτες, μουσικούς και τα λοιπά, οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκη από εργασία θα συνεχίσω τις εμφανίσεις μου στη Θεσσαλονίκη. Σας αγαπώ πολύ ο Σώτης σας».
Η τραγουδίστρια μίλησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Happy Day», εκφράζοντας τόσο τη δυσαρέσκεια όσο και την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, τερματίστηκε η συνεργασία. Όπως ανέφερε αρχικά: «Ξαφνιαστήκαμε όλοι, γιατί κι εγώ από εκεί ενημερώθηκα ότι τελικά δεν θα ανοίξουμε την Παρασκευή και το Σάββατο χωρίς να έχει συμβεί κάτι απολύτως. Το σχήμα πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και η συνεργασία μας ήταν άψογη και με τον Σώτη και με τους μουσικούς. Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες».
Στη συνέχεια, η Τζένη Κατσίγιαννη σημείωσε ότι δεν υπήρξε απευθείας επικοινωνία με τον Σώτη Βολάνη, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της επιχείρησης: «Εγώ προσωπικά δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του αλλά απ’ ό,τι ξέρω η επιχείρηση προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του, τον κάλεσαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από όλους τους εργαζομένους του Cabana, διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση για όλους αυτούς εδώ μέσα, είναι 60 οικογένειες, και να πει το μεσημέρι ότι δεν ανοίγουμε και τελειώνει το σχήμα. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η κίνηση».
Υπενθυμίζεται, ότι σε ανάρτηση του τραγουδιστή την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, είχε ευχαριστήσει το κατάστημα για τη συνεργασία, γράφοντας: «Ευχαριστώ πολύ το Cabana Live για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα».
