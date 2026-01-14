Ο Σώτης Βολάνης αποχώρησε αιφνιδιαστικά από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε - Τι λένε οι εργαζόμενοι
Ο Σώτης Βολάνης αποχώρησε αιφνιδιαστικά από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε - Τι λένε οι εργαζόμενοι
Η τραγουδίστρια ενημερώθηκε για την αποχώρησή του από το νυχτερινό μαγαζί, όπου εργάζονταν, από την ανάρτησή του στo Facebook
H αιφνίδια αποχώρηση του Σώτη Βολάνη από το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν, προκάλεσε αναστάτωση, με την Τζένη Κατσίγιαννη, η οποία ήταν μαζί του στο σχήμα, να δηλώνει πως η απόφασή του επηρεάζει 60 οικογένειες που δούλευαν στο μαγαζί.
Η τραγουδίστρια, που συμμετείχε στο πρόγραμμα, μίλησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Happy Day», εκφράζοντας την απογοήτευση αλλά και τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως ανέφερε, οδηγήθηκε στη λήξη της συνεργασίας.
Όπως δήλωσε αρχικά: «Ξαφνιαστήκαμε όλοι, γιατί κι εγώ από εκεί ενημερώθηκα ότι τελικά δεν θα ανοίξουμε την Παρασκευή και το Σάββατο χωρίς να έχει συμβεί κάτι απολύτως. Το σχήμα πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και η συνεργασία μας ήταν άψογη και με τον Σώτη και με τους μουσικούς. Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες».
Στη συνέχεια, η Τζένη Κατσίγιαννη ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία προσωπική επικοινωνία με τον Σώτη Βολάνη, παρά τις προσπάθειες της επιχείρησης να έρθει σε επαφή μαζί του: «Εγώ προσωπικά δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του αλλά απ’ ό,τι ξέρω η επιχείρηση προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του, τον κάλεσαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από όλους τους εργαζομένους του Cabana, διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση για όλους αυτούς εδώ μέσα, είναι 60 οικογένειες, και να πει το μεσημέρι ότι δεν ανοίγουμε και τελειώνει το σχήμα. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η κίνηση».
Σε ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ευχαρίστησε το μαγαζί για τη συνεργασία τους, σημειώνοντας: «Ευχαριστώ πολύ το Cabana Live για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα».
