Τραϊάνα Ανανία: Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο όταν ήμουν πέντε ετών
Τραϊάνα Ανανία: Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο όταν ήμουν πέντε ετών
Την πρώτη φορά που το είπα στους γονείς μου ήμουν 22 χρονών, εξέλαβα αυτήν την «πόρτα», διότι αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς, ανέφερε η τραγουδίστρια
Στην κακοποίηση που υπέστη από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο όταν ήταν μόλις πέντε ετών, αναφέρθηκε η Τραϊάνα Ανανία, εξηγώντας πώς και πότε μετέφερε αυτή την πληροφορία στους γονείς της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Real View» και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι μίλησε στους γονείς της για την τραυματική εμπειρία που είχε, όταν ήταν 22 χρονών, ενώ στάθηκε και στην αμφισβήτηση που δέχτηκε.
Αναφερόμενη στην κακοποίηση που υπέστη, αλλά και στη στάση των γονιών της, η Τραϊάνα Ανανία είπε: «Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο. Την πρώτη φορά που το είπα στους γονείς μου ήμουν 22 χρονών, εξέλαβα αυτήν την “πόρτα”, διότι αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς, ότι δεν είχαν σωστή κρίση κι ότι μάλλον κάτι λάθος πιστεύω, γιατί θα έπρεπε να καθαιρέσουν αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως τον είχαν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Οπότε άρχισαν να μου κάνουν περίεργες ερωτήσεις. Με ρωτούσαν αν τα θυμάμαι καλά. Εγώ ήμουν 4-5 χρονών όταν έγινε. Ακόμα κι αυτή η γνωστική ασυμφωνία από έναν άνθρωπο που είσαι το παιδί του, μπορεί να συμβεί, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό το νοητικό που έχει φτιάξει, ότι είναι καλός γονέας, αυτομάτως κινδυνεύει και δεν είναι έτοιμος ο καθένας να το δουλέψει αυτό».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dftqsivfvx3t)
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Real View» και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι μίλησε στους γονείς της για την τραυματική εμπειρία που είχε, όταν ήταν 22 χρονών, ενώ στάθηκε και στην αμφισβήτηση που δέχτηκε.
Αναφερόμενη στην κακοποίηση που υπέστη, αλλά και στη στάση των γονιών της, η Τραϊάνα Ανανία είπε: «Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο. Την πρώτη φορά που το είπα στους γονείς μου ήμουν 22 χρονών, εξέλαβα αυτήν την “πόρτα”, διότι αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς, ότι δεν είχαν σωστή κρίση κι ότι μάλλον κάτι λάθος πιστεύω, γιατί θα έπρεπε να καθαιρέσουν αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως τον είχαν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Οπότε άρχισαν να μου κάνουν περίεργες ερωτήσεις. Με ρωτούσαν αν τα θυμάμαι καλά. Εγώ ήμουν 4-5 χρονών όταν έγινε. Ακόμα κι αυτή η γνωστική ασυμφωνία από έναν άνθρωπο που είσαι το παιδί του, μπορεί να συμβεί, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό το νοητικό που έχει φτιάξει, ότι είναι καλός γονέας, αυτομάτως κινδυνεύει και δεν είναι έτοιμος ο καθένας να το δουλέψει αυτό».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα