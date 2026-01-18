Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
The Wall - Δείτε βίντεο: Δυο αδερφές έριξαν... τον τοίχο και πήραν 82.765 ευρώ
Η Έλενα και η Κορίνα τόλμησαν τη μεγάλη απόφαση στο παιχνίδι του ΣΚΑΪ και έζησαν μια από τις πιο αγωνιώδεις στιγμές της βραδιάς
Σε νέα ημέρα και ώρα προβολής επέστρεψε το The Wall με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο, το βράδυ του Σαββάτου, μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, φέρνοντας και πάλι ένταση και μεγάλες ανατροπές στο τηλεοπτικό κοινό.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε, δύο αδελφές, η Έλενα και η Κορίνα, βρέθηκαν στο πλατό με στόχο να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και –γιατί όχι– να αποχωρήσουν με ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Το αρχικό τους όνειρο ήταν ένα ταξίδι ζωής στη Σεούλ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγαπημένους τους BTS, το παγκοσμίως γνωστό συγκρότημα K-pop.
Καθώς το παιχνίδι εξελισσόταν και η αγωνία κορυφωνόταν, οι δύο παίκτριες έφτασαν να διεκδικούν το εντυπωσιακό ποσό των 82.765 ευρώ. Η κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν η Κορίνα επέστρεψε από το δωμάτιο απομόνωσης και στάθηκε απέναντι στην αδελφή της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από τη δύσκολη απόφασή της.
Όπως ανέφερε, αν και η εγγύηση θα τους εξασφάλιζε το ταξίδι στην Κορέα και τη συναυλία που ονειρεύονταν, σκέφτηκε πως ένα μεγαλύτερο ποσό θα μπορούσε να καλύψει ουσιαστικές ανάγκες και οικονομικές υποχρεώσεις, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα ζωής τους. Έτσι, αποφάσισε να ρισκάρει και να σκίσει το συμβόλαιο.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Έλενα έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη, προκαλώντας πανηγυρισμούς στο πλατό. «Και πολύ καλά έκανες, γιατί κερδίσαμε 82.765 ευρώ», αναφώνησε γεμάτη ενθουσιασμό, με τις δύο αδελφές να ζουν μια αξέχαστη στιγμή στο The Wall.
