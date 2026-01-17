Σελίν Ντιόν για τον εκλιπόντα σύζυγό της: Είσαι ο μεγαλύτερος προστάτης μας, η μνήμη σου συνεχίζει να μας καθοδηγεί

Ντιόν

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί τρεις γιους, με το μήνυμα της Σελίν Ντιόν να κλείνει, σημειώνοντας:

«Χρόνια πολλά, Ρενέ, αγάπη μας. Σελίν, RC, Νέλσον, Έντι».

«Αγάπη μου, δέκα χρόνια χωρίς εσένα μοιάζουν με μία μόνο μέρα, κι όμως κάθε μέρα μοιάζει με μια δεκαετία.

Δέκα χρόνια χωρίς το χάδι σου, κι όμως κάθε μέρα νιώθω την παρουσία σου. Μας λείπεις περισσότερο απ’ όσο αντέχουμε, αλλά μας έμαθες να είμαστε δυνατοί. Σε αγαπάμε όλο και περισσότερο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η Ντιόν ήταν 12 ετών και ο Ρενέ Ανζελίλ 38. Παντρεύτηκαν στις 17 Δεκεμβρίου του 1994.

Τη μνήμη τουκοινοποίησε μια φωτογραφία του συζύγου της να χαμογελά δίπλα σε μια τούρτα με αναμμένα κεριά και έγραψε: «Στα γενέθλιά σου, σε γιορτάζουμε και η αγάπη μας για 'σένα μεγαλώνει κάθε μέρα. Είσαι για πάντα ο μεγαλύτερός μας προστάτης και η μνήμη σου συνεχίζει να μας καθοδηγεί».: Getty Images / Ideal Image