Σελίν Ντιόν για τον εκλιπόντα σύζυγό της: Είσαι ο μεγαλύτερος προστάτης μας, η μνήμη σου συνεχίζει να μας καθοδηγεί
Πριν από λίγες ημέρες, συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τον θάνατο του Ρενέ Ανζελίλ
Τη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, Ρενέ Ανζελίλ τίμησε η Σελίν Ντιόν, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον μεγαλύτερο προστάτη της οικογένειας που δημιούργησαν μαζί.
Πριν από λίγες ημέρες, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τον θάνατό του, ενώ την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου θα γιόρταζε τα 84α γενέθλιά του, με την τραγουδίστρια να δημοσιεύει ένα Instagram story αφιερωμένο σε εκείνον.
Η Ντιόν κοινοποίησε μια φωτογραφία του συζύγου της να χαμογελά δίπλα σε μια τούρτα με αναμμένα κεριά και έγραψε: «Στα γενέθλιά σου, σε γιορτάζουμε και η αγάπη μας για 'σένα μεγαλώνει κάθε μέρα. Είσαι για πάντα ο μεγαλύτερός μας προστάτης και η μνήμη σου συνεχίζει να μας καθοδηγεί». Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί τρεις γιους, με το μήνυμα της Σελίν Ντιόν να κλείνει, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά, Ρενέ, αγάπη μας. Σελίν, RC, Νέλσον, Έντι».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ανζελίλ πέθανε από καρκίνο στις 14 Ιανουαρίου του 2016, σε ηλικία 73 ετών. Σε άλλη δημοσίευση που έκανε η τραγουδίστρια την Πέμπτη για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατό του, έγραψε: «Αγάπη μου, δέκα χρόνια χωρίς εσένα μοιάζουν με μία μόνο μέρα, κι όμως κάθε μέρα μοιάζει με μια δεκαετία. Δέκα χρόνια χωρίς το χάδι σου, κι όμως κάθε μέρα νιώθω την παρουσία σου. Μας λείπεις περισσότερο απ’ όσο αντέχουμε, αλλά μας έμαθες να είμαστε δυνατοί. Σε αγαπάμε όλο και περισσότερο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η Ντιόν ήταν 12 ετών και ο Ρενέ Ανζελίλ 38. Παντρεύτηκαν στις 17 Δεκεμβρίου του 1994.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
