Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν άφησα ποτέ τίποτα για την τηλεόραση, δεν είναι η δική ζωή μου
Είναι τελείως λάθος να περιμένουμε να μας δώσει, υποστήριξε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια
Τη σχέση της με την τηλεόραση περιέγραψε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, διευκρινίζοντας πως παρότι είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη δουλειά της, δεν θα έβαζε την προσωπική της ζωή σε δεύτερη μοίρα.
«Δεν άφησα ποτέ τίποτα για την τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι η δική μου ζωή. Είναι η δουλειά μου. Και το μπερδεύουν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Η τηλεόραση όταν εργαζόμαστε εκεί, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Είναι τελείως λάθος να περιμένουμε να μας δώσει τα πάντα, γιατί δεν θα στα δώσει ποτέ», ξεκαθάρισε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στην Espresso.
Σημασία έχε για εκείνη να αφιερώνει χρόνο στα αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά και στη φροντίδα του εαυτού της. «Πρέπει να έχουμε εσωτερική επάρκεια. Να διαθέτουμε χρόνο. Για την οικογένεια μας, τους φίλους μας, τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τα ενδιαφέροντα μας», τόνισε.
Στην ίδια συνέντευξη η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δέχτηκε πρόταση για να αναλάβει τη διεύθυνση τηλεοπτικού σταθμού. Όπως ανέφερε: «Μου έχει γίνει. Μου έγινε πρόταση πριν από ενάμιση χρόνο να αναλάβω τη διεύθυνση της ΕΡΤ3 και με πολλή σεμνότητα, σύνεση και ευγνωμοσύνη βεβαίως για την πρόταση αυτή απεφάνθην ότι δεν έχω τον χρόνο για να κάνω κάτι τέτοιο. Διότι για να διευθύνεις ένα κανάλι σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος εκεί».
