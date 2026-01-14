Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αποκάλυψε πως ήθελε να υποδυθεί τη Θεοπούλα στο Παρά Πέντε
Η Ζουμπουλία όμως μου άλλαξε τη ζωή, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για το Παρά Πέντε και τον ρόλο της Ζουμπουλίας μίλησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, εξηγώντας ήθελε να παίξει τη Θεοπούλα όταν συζητούσε για το σίριαλ, διότι είχε λιγότερα γυρίσματα και ατάκες, αλλά έκανε τον ίδιο ντόρο.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast Rainbow Mermaids και στο αποσπάσμα που προβλήκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην εκπομπή Buongiorno, αναφέρει πως παρόλο που δεν ήταν η αρχική της επιθυμία να παίξει τη Ζουμπουλία, τελικά της άλλαξε τη ζωή.
Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα να κάνω τη Ζουμπουλία. Ήθελα να κάνω τη Θεοπούλα. Χαζή είμαι; Με πέντε ατάκες μέσα στο επεισόδιο, το ίδιο γκελ; Είχε ένα γύρισμα τον μήνα και είχα 35. Το είδα το θέμα. Τους έλεγα ότι θα βάλω λευκά μαλλιά. Μου έλεγαν "Τι βλακείες λες; Για τη Ζουμπουλία σε θέλουμε". Τους λέω "Θα κάνω τη βλάχα; Δεν ξέρω να την κάνω". Η Ζουμπουλία όμως μου άλλαξε τη ζωή. Την αγαπάω, είναι δικιά μου, είναι εγώ έτσι κι αλλιώς. Και ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ευφιέστατος πραγματικά, είχε αυτό το μαγικό χάρισμα που δεν φαίνεται, δεν μπορείς να το καταλάβεις, που σε παρακολουθεί και σε "ρουφάει". Είχε γράψει τα πρώτα επεισόδια με κάποια σκέψη, αλλά μετά το τρίτο επεισόδιο μας είχε αντιγράψει και πια και η Σμαράγδα Καρύδη έκανε πολλά πράγματα που ήταν δικά της και εγώ ήμουν πια εγώ».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με την μητέρα της: «Η μαμά μου ήταν πολύ αυστηρή αλλά έτυχε να έχει να κάνει μαζί μου. Ισχύει ότι μία φορά με κλείδωσε στο δωμάτιο να μη φύγω και εγώ το έσκασα. Για ραντεβού. Όταν πήγα στο ραντεβού ταράχτηκε ο άνθρωπος και με γύρισε πίσω. Σου λέει "θα σε ψάχνει η μάνα σου, θα γίνει χαμός". Δεν κρατιόμουν κι εγώ... Ήμουν 12 χρονών τότε», δήλωσε.
