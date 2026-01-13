Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Γκάφα στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ: Πλάνα από συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως εικόνες από το Ιράν
Γκάφα στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ: Πλάνα από συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως εικόνες από το Ιράν
Το λάθος μεταδόθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Γκάφα σημειώθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όταν αποσπάσματα από συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Νοεμβρίου 2025, προβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν λανθασμένα ως οπτικό υλικό από τις διαδηλώσεις και την κρατική καταστολή στο Ιράν.
Το συγκεκριμένο λάθος μεταδόθηκε την περασμένη Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με παρουσιάστρια την Αδαμαντία Λιόλιου. Τα πλάνα εντάχθηκαν στο ρεπορτάζ ως εικόνες από το Ιράν, παρότι επρόκειτο για υλικό από τη συναυλία του καλλιτέχνη στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σχολιάστηκε από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος είπε: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα, και μάλιστα μιλάνε πάνω σε μια εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να μην αμφισβητήσουμε και οτιδήποτε άλλο;».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfna772s2z4p)
Το συγκεκριμένο λάθος μεταδόθηκε την περασμένη Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με παρουσιάστρια την Αδαμαντία Λιόλιου. Τα πλάνα εντάχθηκαν στο ρεπορτάζ ως εικόνες από το Ιράν, παρότι επρόκειτο για υλικό από τη συναυλία του καλλιτέχνη στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σχολιάστηκε από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος είπε: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα, και μάλιστα μιλάνε πάνω σε μια εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να μην αμφισβητήσουμε και οτιδήποτε άλλο;».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα