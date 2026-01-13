Γκάφα στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ: Πλάνα από συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως εικόνες από το Ιράν
Γκάφα στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ: Πλάνα από συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως εικόνες από το Ιράν

Το λάθος μεταδόθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Γκάφα στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ: Πλάνα από συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως εικόνες από το Ιράν
Γκάφα σημειώθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όταν αποσπάσματα από συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Νοεμβρίου 2025, προβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν λανθασμένα ως οπτικό υλικό από τις διαδηλώσεις και την κρατική καταστολή στο Ιράν.

Το συγκεκριμένο λάθος μεταδόθηκε την περασμένη Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με παρουσιάστρια την Αδαμαντία Λιόλιου. Τα πλάνα εντάχθηκαν στο ρεπορτάζ ως εικόνες από το Ιράν, παρότι επρόκειτο για υλικό από τη συναυλία του καλλιτέχνη στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σχολιάστηκε από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος είπε: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα, και μάλιστα μιλάνε πάνω σε μια εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να μην αμφισβητήσουμε και οτιδήποτε άλλο;».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfna772s2z4p)
