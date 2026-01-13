Μαίρη Συνατσάκη: Αν ήθελα να πληγώσω την Καινούργιου, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και θα έκανα ολόκληρη ιστορία
Η YouTuber απάντησε για το unfollow που έκανε στην παρουσιάστρια
Εξηγήσεις για τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη σχέση της με την Κατερίνα Καινούργιου έδωσε η Μαίρη Συνατσάκη, τονίζοντας ότι εάν είχε πρόθεση να την πληγώσει θα είχε ενεργήσει διαφορετικά.
Η YouTuber μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια μετά το σχόλιό της σχετικά με το unfollow που της έκανε, καθώς ρεπορτάζ που είχε παιχτεί σε εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της πρώτης, την είχε φέρει σε δύσκολη.
Όπως ξεκαθάρισε εξαρχής, η ίδια δεν ήταν εκείνη που ξεκίνησε το θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα και τώρα που σας κοιτάω στα μάτια όλες και όλους. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη, καλή ώρα σε μια αντίστοιχη πρεμιέρα, ένας συνάδελφός σας από ένα κανάλι και με ρώτησε για αυτό το unfollow στο Instagram, εντάξει;». Η Μαίρη Συνατσάκη ανέφερε ότι για μήνες δεχόταν επανειλημμένα την ίδια ερώτηση, προσπαθώντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους. «Πέρασαν τρεις μήνες που, όπου κι αν βρισκόμουν, μου έκαναν αυτή την ερώτηση και απαντούσα “αφήστε το, εντάξει, όλα καλά”», εξήγησε.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκπομπή του Fipster όπου και μίλησε για το unfollow, όπως σημείωσε, αποφάσισε να σχολιάσει το περιστατικό με στόχο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. «Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι αυτή η πρόθεση, θέλω να είναι πολύ καλά, θέλω να πάνε όλα μια χαρά, δεν ήταν μια προσωπική επίθεση», τόνισε η Μαίρη Συνατσάκη.
Η YouTuber πρόσθεσε ότι αναφέρθηκε συνολικά στην εκπομπή και στην ομάδα της παρουσιάστριας, υπογραμμίζοντας πως άκουσε και αποδέχτηκε την εξήγηση που δόθηκε εκ των υστέρων: «Μίλησα για όλους και για την ομάδα της, ακούω την εξήγησή της που έχει να κάνει μάλλον με την όχι και τόσο καλή συνεργασία με τον τότε αρχισυντάκτη της. Το ακούω, το δέχομαι», ανέφερε, ενώ σχολίασε και τη δημόσια τοποθέτηση της Κατερίνας Καινούργιου ότι θα προτιμούσε ένα τηλεφώνημα: «Παίρνω αυτό που λέει και λέω αντίστοιχα ότι αν ενοχλήθηκε, θα μπορούσε κι εκείνη να μου κάνει ένα τηλέφωνο και όχι να βγει στον αέρα».
Κλείνοντας η Μαίρη Συνατσάκη επανέλαβε ότι στόχος της ήταν να μπει ένα τέλος στο θέμα: «Εν πάση περιπτώσει, δεν το ξεκίνησα εγώ, ήθελα απλά να τελειώσει, γιατί μου φαινόταν πολύ άσχημο δύο μήνες συνεχόμενα να απαντάω στο “εντάξει, αφήστε το, δεν πειράζει”. Κάτι έγινε, έγινε τότε. Ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και ακούω πολύ αυτό που είπε, ότι και εκείνη τότε θα ήθελε τα πράγματα να ‘ναι αλλιώς».
Το unfollow και το σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, η Μαίρη Συνατσάκη είχε αναφερθεί στο θέμα μέσα από το κανάλι του Fipster στο YouTube, εξηγώντας τους λόγους που προχώρησε στο unfollow της Κατερίνας Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”», είχε δηλώσει. Η ίδια είχε περιγράψει το ρεπορτάζ ως άβολο, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά», εξηγώντας ότι αυτή ήταν η στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στο unfollow.
Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», αναλαμβάνοντας μέρος της ευθύνης και παραδεχόμενη ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ήταν λάθος. «Είχε δίκιο η Μαίρη. Πραγματικά, ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει», ανέφερε, περιγράφοντας το παρασκήνιο και τονίζοντας ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε τον πλήρη έλεγχο της εκπομπής.
@fipsterr
Η παρουσιάστρια εξήγησε πως αιφνιδιάστηκε όταν το θέμα βγήκε στον αέρα, λέγοντας: «Παθαίνω σοκ. Έχω ασπρίσει, λέω τι είναι αυτό τώρα;», ενώ παραδέχτηκε ότι δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το θέμα επανήλθε τώρα, σημειώνοντας: «Τώρα που είμαι και εγώ στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης μου […] για ποιον λόγο να βγεις τώρα στον Fipster, να το θυμηθείς και να κάνεις κάτι τέτοιο;».
