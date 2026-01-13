Μαίρη Συνατσάκη: Αν ήθελα να πληγώσω την Καινούργιου, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και θα έκανα ολόκληρη ιστορία

τονίζοντας ότι εάν είχε πρόθεση να την πληγώσει θα είχε ενεργήσει διαφορετικά.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfn9v9pfc9kp)

Η YouTuber πρόσθεσε ότι αναφέρθηκε συνολικά στην εκπομπή και στην ομάδα της παρουσιάστριας, υπογραμμίζοντας πως άκουσε και αποδέχτηκε την εξήγηση που δόθηκε εκ των υστέρων: «

», ανέφερε, ενώ σχολίασε και τη δημόσια τοποθέτηση της Κατερίνας Καινούργιου ότι θα προτιμούσε ένα τηλεφώνημα: «

».

Κλείσιμο

@fipsterr Εντάξει όλες οι απορίες μας για τη ζωή λύθηκαν ♬ πρωτότυπος ήχος - Fipster

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfaks2oc0o6h)