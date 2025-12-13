Η Θάλεια Ματίκα περιέγραψε το σκηνικό της πρότασης γάμου που της έκανε ο Τάσος Ιορδανίδης
Ήταν πολύ συγκινητική κίνηση, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Κοινή συνέντευξη παραχώρησαν η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης, με το ζευγάρι να αναφέρεται στη σχέση του. Η ηθοποιός περιέγραψε μεταξύ άλλων το σκηνικό της πρότασης γάμου που της έκανε ο σύζυγός της. Όπως είπε, για την περίσταση είχε οργανώσει ένα πάρτι με καλεσμένους όλους του φίλους τους, προκαλώντας της έκπληξη και ταυτόχρονα συγκίνηση.
«Στην πρόταση γάμου όχι απλώς γονάτισε. Ήταν πάρτι-έκπληξη με όλους τους φίλους στο σπίτι και DJ και τεράστια φωτογραφία από μαγαζί με συννεφάκια μέσα ''θα με παντρευτείς;''. Υπερπαραγωγή. Ήταν πολύ συγκινητική κίνηση», αφηγήθηκε η Θάλεια Ματίκα στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», στην οποία ήταν καλεσμένοι οι δυο τους το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου.
«Μπήκαμε μέσα στο σπίτι μετά από επεισοδιακή επιστροφή. Πεινούσα πολύ, είχα τελειώσει μια δουλειά, μια πρόβα και είχαμε κανονίσει να φάμε και μου είπε ότι πρέπει να πάμε από το σπίτι οπωσδήποτε. Μου λέει, θέλω να πάω τουαλέτα. Ρίχνουμε έναν καβγά στο αυτοκίνητο γιατί εγώ πεινάω. Όπως ανεβαίνω στο σπίτι ανοίγω την πόρτα και βλέπω κόσμο στο σπίτι, χαμός με DJ και τέτοια», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι ρωτήθηκε επίσης για το πώς αντέχει μια σχέση στον χρόνο, με τους δύο ηθοποιούς να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Πιο αναλυτικά, ο Τάσος Ιορδανίδης ανέφερε: «Μια μακρόχρονη σχέση, 18 χρόνια, τυχαίνει. Θα σου πω αλήθειες, τυχαίνει. Δεν υπάρχει ούτε συνταγή επιτυχίας ούτε τίποτα, τυχαίνει. Μας έχει τύχει εμάς, μας έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Είμαστε δυο άνθρωποι με τη Θάλεια, οι οποίοι ταιριάζουμε σε πάρα πολλούς τομείς, στους περισσότερους, σε όλους μην πω. Στην βάση των περισσότερων, τελοσπάντων, ταιριάζουμε».
Με τη σειρά της, η Θάλεια Ματίκα εξήγησε ότι για εκείνην η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική: «Είναι αν στη ζωή σου πιστεύεις και επενδύεις στη συντροφικότητα. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει αυτό στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά για μένα η συντροφικότητα είναι πιο σημαντική απ’ όλα. Ακόμα και από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά τα κάνεις για να φύγουν. Δεν έχω αυτή τη νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας, του “κάνε παιδιά για να…”, βέβαια τώρα το λέω γιατί δεν ξέρω μετά αν θα μου βγει Ελληνίδα μάνα. Θέλω να πω ότι η συντροφικότητα είναι σημαντική, έτσι αισθάνομαι, στο τέλος της ημέρας».
