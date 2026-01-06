Χρήστος Βαλαβανίδης για το πρόβλημα της υγείας του: Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι ακόμα θανατηφόρο
Πέρα από τη γυναίκα μου,  η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο, συμπλήρωσε ο ηθοποιός που νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες

Έχοντας πάρει εξιτήριο μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας, ο Χρήστος Βαλαβανίδης εξήγησε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του είναι σοβαρό. Παρόλα αυτά, δεν θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Φαίνεται ότι αυτό το λάθος ήταν σημαντικό», είπε αρχικά ο Χρήστος Βαλαβανίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Με υπομονή, όπως τόνισε, θα καταφέρει  να ξεπεράσει το πρόβλημα: «Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά…».

Δείτε το σχετικό βίντεο

Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι ο χαρακτήρας του, η στήριξη της γυναίκας του και η αγάπη του κόσμου του έδωσαν δύναμη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. «Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο Λαϊκό. Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις. Είναι πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω. Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Φοβότανε βέβαια και για μένα και για αυτή. Πέρα από τη γυναίκα μου, η οποία είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο», κατέληξε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
