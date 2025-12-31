Δημήτρης Φραγκιόγλου: H κωμωδία και η σάτιρα είναι κακά παιδιά, αν τα βάλεις σε καλούπια, τα σκότωσες
Είναι σαν να τα καταργείς, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την κωμωδία και τη σάτιρα μίλησε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, υποστηρίζοντας πως είναι σαν «κακά παιδιά» και δεν πρέπει να τα βάζεις σε καλούπια, διότι είναι σαν να «σκοτώνονται».
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής αλλά και στη νοσταλγία του παρελθόντος και στην προσκόλληση σε αυτή.
Όσον αφορά στην κωμωδία και τη σάτιρα, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου είπε: «Πιστεύω ότι η κωμωδία και η σάτιρα από τη φύση τους - το λέω και το ξαναλέω - είναι κακά παιδιά. Δεν μπορείς να τα βάλεις σε καλούπια. Δηλαδή, αν τα βάλεις σε καλούπια, τα σκότωσες, είναι σαν να τα καταργείς».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε για το παρελθόν και την προσκόλληση σε αυτό: «Ποτέ δεν νοσταλγώ γιατί, αν αρχίσεις και νοσταλγείς, είναι σαν να έρχεται το τέλος κατά τη γνώμη μου. Οπότε δεν νιώθω ότι έρχεται το τέλος. Υπάρχει το νοσταλγικό όπου βέβαια, αν κάτι δεν έχει ουσία, είναι νοσταλγικά γραφικό χωρίς δυναμική».
Σχετικά με τη διαδρομή του στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, δήλωσε πως στάθηκε τυχερός για τις παραγωγές που συμμετείχε με ουσιαστικό περιεχόμενο: «Πιστεύω ότι έτυχε να είμαι σε δουλειές που είχαν δυναμική, πέρα από τη νοσταλγία. Αλλά είναι και το θέμα της πολιτικής ορθότητας που έχει βάλει κάποιους περιορισμούς σήμερα και με έναν τρόπο αναγκάζει την κωμωδία και τη σάτιρα να αυτολογοκρίνονται».
