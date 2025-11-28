Δημήτρης Φραγκιόγλου: Δεν τη χάρηκα την επιτυχία του «Χλαπάτσα», δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε
Σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας και ο δρόμος της συνέχειας που έβγαινε δεν ήταν αυτός που ήθελα, επισήμανε ο ηθοποιός
Αδιάφορος για την επιτυχία του Χλαπάτσα από τη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά» δήλωσε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου. Ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον συγκεκριμένο ρόλο εξήγησε πως εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να εξελιχθεί καλλιτεχνικά.
Μιλώντας για την απήχηση που είχε ο ρόλος του στη δημοφιλή κωμική σειρά στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης ανέφερε: «Δεν τη χάρηκα την επιτυχία του Χλαπάτσα, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Δηλαδή πάντα σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας και ο δρόμος της συνέχειας, που έβγαινε, δεν ήταν αυτός που ήθελα. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα αυτό, από τις προτάσεις που είχα».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι οι προτάσεις που του γίνονταν δεν ανταποκρίνονταν στις δικές του βλέψεις, γεγονός που τον έκανε να απομακρυνθεί από την τηλεόραση. «Όταν βλέπεις ότι οι προτάσεις που έχεις δεν είναι στο δρόμο που σε ενδιαφέρει, δεν το χαίρεσαι. Σε αυτή την περίπτωση κάθεσαι στο σπίτι σου και περιμένεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή, αυτό που θέλεις, το φτιάχνεις», σημείωσε.
Όπως είπε, οι άνθρωποι του χώρου τον τυποποίησαν: «Υπάρχει το κοινό και υπάρχουν η παραγωγή και οι άνθρωποι που δίνουν τις δουλειές. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα αυτά. Αυτοί, λοιπόν, δεν σε βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και με τυποποίησαν. Αυτό δεν είναι κακό, εξαρτάται πως το βλέπεις, αλλά εμένα δεν ήταν αυτό που με ενδιέφερε».
Δείτε το βίντεο
