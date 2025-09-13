Δημήτρης Φραγκιόγλου: Μετανιώνω που δεν ζήτησα να μπει το όνομά μου ως σεναριογράφος στους «Απαράδεκτους»

Δημήτρης Φραγκιόγλου παραδέχτηκε ότι δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί την επιτυχία των «Απαράδεκτων», γι’ αυτό και, από «σεμνότητα» όπως είπε, το όνομά του αναφέρθηκε στους τίτλους ως συνεργάτης.





«

των επεισοδίων από το 11ο και μετά. Επειδή είχαν παιχτεί ήδη 10 επεισόδια, είναι δικό μου λάθος που ζήτησα να μπει το όνομά μου ως συνεργάτης χωρίς να λέει με ποια ιδιότητα. Δεν ήθελα να φανεί ότι πήγα να πάρω κάτι από εκείνη την επιτυχία. Το έκανα από ηλίθια σεμνότητα. Το όνομά μου στους τίτλους αναφέρεται ως συνεργάτης, χωρίς να λέει τι έκανα στη σειρά. Το μετανιώνω, γιατί τώρα χρειάζεται να το εξηγήσω. Κάποια στιγμή υπήρχε θέμα με τα χρήματα και τον οργανισμό που πληρωνόμαστε ως σεναριογράφοι, γιατί δεν φαίνεται το όνομά μου».