Δημήτρης Φραγκιόγλου: Μετανιώνω που δεν ζήτησα να μπει το όνομά μου ως σεναριογράφος στους «Απαράδεκτους»
Το έκανα από ηλίθια σεμνότητα, σχολίασε ο ηθοποιός
Η απόφαση του Δημήτρη Φραγκιόγλου να μην ζητήσει την αναφορά του ονόματός του ως σεναριογράφος στους «Απαράδεκτους» τον ακολουθεί μέχρι σήμερα, με τον ίδιο να δηλώνει μετανιωμένος.
Ο ηθοποιός εξήγησε ποιος ήταν ο ρόλος του στη θρυλική σειρά του Mega, δηλώνοντας ότι συμμετείχε στη συγγραφή του σεναρίου από το ενδέκατο επεισόδιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλήμερα Είπαμε;» ο Δημήτρης Φραγκιόγλου παραδέχτηκε ότι δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί την επιτυχία των «Απαράδεκτων», γι’ αυτό και, από «σεμνότητα» όπως είπε, το όνομά του αναφέρθηκε στους τίτλους ως συνεργάτης.
Όπως εξήγησε, αυτή η απόφαση είχε και οικονομικές συνέπειες, επηρεάζοντας την αμοιβή του από τον οργανισμό που πληρώνει τους σεναριογράφους: «Με τους "Απαράδεκτους" ξεκίνησα να συνεργάζομαι και να βοηθάω στην ανάπτυξη της ιδέας των επεισοδίων από το 11ο και μετά. Επειδή είχαν παιχτεί ήδη 10 επεισόδια, είναι δικό μου λάθος που ζήτησα να μπει το όνομά μου ως συνεργάτης χωρίς να λέει με ποια ιδιότητα. Δεν ήθελα να φανεί ότι πήγα να πάρω κάτι από εκείνη την επιτυχία. Το έκανα από ηλίθια σεμνότητα. Το όνομά μου στους τίτλους αναφέρεται ως συνεργάτης, χωρίς να λέει τι έκανα στη σειρά. Το μετανιώνω, γιατί τώρα χρειάζεται να το εξηγήσω. Κάποια στιγμή υπήρχε θέμα με τα χρήματα και τον οργανισμό που πληρωνόμαστε ως σεναριογράφοι, γιατί δεν φαίνεται το όνομά μου».
Δείτε το βίντεο
