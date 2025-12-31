Η Λίλι Κόλινς κάνει απολογισμό για τη χρονιά που φεύγει: Το 2025 έγινα μητέρα και η ζωή μου απέκτησε νόημα
Η Λίλι Κόλινς κάνει απολογισμό για τη χρονιά που φεύγει: Το 2025 έγινα μητέρα και η ζωή μου απέκτησε νόημα
Είμαι απέραντα ευγνώμων για όσα μου χάρισε αυτή η χρονιά, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε έκανε με μια ανάρτηση στα social media η Λίλι Κόλινς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.
Η 36χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην πιο σημαντική στιγμή που βίωσε το 2025, την απόκτηση του πρώτου της παιδιού. Όπως ανέφερε, η μητρότητα έδωσε νόημα στη ζωή της και τη δίδαξε να εστιάζει στις «μικρές» στιγμές. Την ίδια στιγμή, δηλώνει ανυπόμονη για όσα θα φέρει το νέο έτος.
Κάνοντας τον δικό της απολογισμό για το 2025, η Λίλι Κόλινς έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το 2025. Η χρονιά που έγινα μητέρα και η ζωή απέκτησε νέο νόημα. Ξαφνικά, θυμήθηκα τη μαγεία που κρύβεται σε κάθε στιγμή, σε κάθε ορόσημο. Να γιορτάζω ξανά τις ''πρώτες φορές'' και να εκτιμώ όλα τα μικρά πράγματα στο ενδιάμεσο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για όλα όσα μου χάρισε αυτή η χρονιά — εξέλιξη, ευκαιρίες, περιπέτεια, ξεκούραση, φιλία, γέλια, δάκρυα και περισσότερη αγάπη απ’ όση είχα γνωρίσει ποτέ. Ανυπομονώ για όλες τις νέες περιπέτειες που έρχονται το 2026».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς
Η 36χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην πιο σημαντική στιγμή που βίωσε το 2025, την απόκτηση του πρώτου της παιδιού. Όπως ανέφερε, η μητρότητα έδωσε νόημα στη ζωή της και τη δίδαξε να εστιάζει στις «μικρές» στιγμές. Την ίδια στιγμή, δηλώνει ανυπόμονη για όσα θα φέρει το νέο έτος.
Κάνοντας τον δικό της απολογισμό για το 2025, η Λίλι Κόλινς έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το 2025. Η χρονιά που έγινα μητέρα και η ζωή απέκτησε νέο νόημα. Ξαφνικά, θυμήθηκα τη μαγεία που κρύβεται σε κάθε στιγμή, σε κάθε ορόσημο. Να γιορτάζω ξανά τις ''πρώτες φορές'' και να εκτιμώ όλα τα μικρά πράγματα στο ενδιάμεσο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για όλα όσα μου χάρισε αυτή η χρονιά — εξέλιξη, ευκαιρίες, περιπέτεια, ξεκούραση, φιλία, γέλια, δάκρυα και περισσότερη αγάπη απ’ όση είχα γνωρίσει ποτέ. Ανυπομονώ για όλες τις νέες περιπέτειες που έρχονται το 2026».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα