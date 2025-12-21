Η Λίλι Κόλινς αποκάλυψε ποια σκηνή της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» την έκανε να... γελάσει μέχρι δακρύων
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα γυρίσματα που έκανε με τη συμπρωταγωνίστριά της Άσλεϊ Παρκ
Τη σκηνή στα γυρίσματα της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» κατά τη διάρκεια της οποίας γέλασε μέχρι δακρύων, αποκάλυψε η Λίλι Κόλινς.
Σε συνέντευξή της στο «People», στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας της 5ης σεζόν της σειράς στο Παρίσι, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπήρξε μια σκηνή που την έκανε να κλάψει, όχι όμως από συγκίνηση, αλλά από ασταμάτητο γέλιο.
ΗΛίλι Κόλινς αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη σκηνή που γύρισε μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της Άσλεϊ Παρκ, η οποία, όπως είπε, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της 5ης σεζόν. «Μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές μου ήταν όταν γυρίζαμε τη σκηνή με την Άσλεϊ, όπου φοράμε μάσκες προσώπου και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε, κλαίγαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είναι πάντα διασκεδαστικό να δουλεύεις με την Άσλεϊ».
Η Κόλινς μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη συνεργασία της με την Παρκ, σημειώνοντας ότι τα γυρίσματα της 5ης σεζόν περιλάμβαναν πολλές ξεχωριστές εμπειρίες. «Υπάρχουν τόσες πολλές διασκεδαστικές σκηνές. Το ταξίδι στη Βενετία ήταν επικό. Δεν είχα πάει ποτέ στη Βενετία, οπότε το να γυρίζουμε με την Άσλεϊ στους δρόμους της πόλης ήταν πραγματικά μαγικό», δήλωσε αναφερόμενη στη συμπρωταγωνίστριά της, με την οποία συνεργάζεται στη σειρά εδώ και πέντε χρόνια.
Για το τέλος των γυρισμάτων είχε μιλήσει νωρίτερα στο ίδιο περιοδικό και η ίδια η Άσλεϊ Παρκ, η οποία δήλωσε ότι η παραγωγή ολοκληρώθηκε στη Βενετία. «Ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα στη Βενετία, οπότε το να μπορείς να εξερευνήσεις ή να βρίσκεσαι σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον ήταν πραγματικά μια εμπειρία ζωής», είχε πει.
Η 5η σεζόν του «Emily in Paris», που αποτελείται από 10 επεισόδια, έκανε πρεμιέρα στο Netflix την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.
Lily Collins Says She Was ‘Crying’ Filming This Scene for ‘Emily in Paris’ Season 5 (Exclusive) https://t.co/OEhh5lBFeJ— People (@people) December 21, 2025
