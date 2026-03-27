«Δεν είναι ανδρικό επάγγελμα, ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο»: Η 27χρονη ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας που κάνει αεροδιακομιδές
STORIES
Πολεμική Αεροπορία Πιλότος Αεροδιακομιδές Γυναίκα

«Δεν είναι ανδρικό επάγγελμα, ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο»: Η 27χρονη ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας που κάνει αεροδιακομιδές

«Αποδείξαμε ότι το φύλο δεν ορίζει τα όρια και τις δυνατότητες κανενός» τονίζει η Ευαγγελία Καφαντόγια-Κριεμπάρδη

«Δεν είναι ανδρικό επάγγελμα, ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο»: Η 27χρονη ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας που κάνει αεροδιακομιδές
102 ΣΧΟΛΙΑ
Για την καριέρα της στην Πολεμική Αεροπορία και το ότι «ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο αλλα σε όσους τολμήσουν να τον διεκδικήσουν» μίλησε στο MEGA η 27χρονη ανθυποσμηναγός Ευαγγελία Καφαντόγια-Κριεμπάρδη που υπηρετεί στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

«Μεγάλωσα σε στρατιωτική οικογένεια, παππούς, πατέρας και αδελφή ήταν αξιωματικοί στην Πολεμική Αεροπορία. Πάντα, όμως, με εντυπωσίαζε η στολή και η ιδέα να υπηρετεί κανείς την πατρίδα. Για εμάς είναι οικογένεια η Πολεμική Αεροπορία» είπε αρχικά η 27χρονη πιλότος.

«Όταν μας βλέπουν χωρίς στολή δεν μπορούν αν το φανταστούν, δεν μπορούν όλοι να το διαχειριστούν, μια δυναμική γυναίκα δεν μπορούν όλοι να τη διαχειριστούν» πρόσθεσε η ίδια.

Στην ερώτηση τι χρειάζεται κανείς για να γίνει πιλότος, η Ευαγγελία Καφαντόγια-Κριεμπάρδη απάντησε: «το πρώτο είναι να το θέλει, να το αγαπάει και να έχει πάθος γι' αυτό. Για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις πρέπει να το θέλεις. Η Σχολή Ικάρων είναι 4 χρόνια, η πτητική εκπαίδευση μπορεί να διαρκέσει και μετά τη σχολή. Εγώ έχω κάνει 6 χρόνια στα μέσα που έχω εκπαιδευθεί. Χρειάζεται δυναμισμό για μια γυναίκα, κάθε τέτοια σχολή θέλει θέληση και προσπάθεια. Το πιο δύσκολο είναι η πτητική εκπαίδευση, εκεί πρέπει να το θέλεις και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Περισσότερο υπερνικούν η αδρεναλίνη και η αγάπη για την πτήση».



Με αφορμή τις αεροδιακομιδές στις οποίες συμμετέχει είπε ότι «πέρα από την ελευθερία του αέρα, νιώθεις γεμάτος επειδή κάνεις λειτούργημα».

Σύμφωνα με την ίδια «στην Ικάρων δεν είσαι άνδρας ή γυναίκας αλλά Ίκαρος. Νιώθω υπερήφανη που ανήκω στις γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας και αποδείξαμε ότι το φύλο δεν ορίζει τα όρια και τις δυνατότητες κανενός».

Κλείσιμο
Απευθυνόμενη, τέλος, σε όσες κοπέλες θέλουν να γίνουν πιλότοι είπε «σε όποια το θέλει να το τολμήσει, δεν είναι ανδρικό επάγγελμα, ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο αλλά σε όσους τολμήσουν να τον διεκδικήσουν».
102 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης