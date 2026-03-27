Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του, δείτε το βίντεο που ραγίζει καρδιές
Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του, δείτε το βίντεο που ραγίζει καρδιές

Συγκινητική κινητοποίηση για τη διάσωσή του γλυκύτατου τετραπόδου, που πλέον είναι ασφαλές

Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του, δείτε το βίντεο που ραγίζει καρδιές
Σφίξιμο στο στομάχι προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει έναν σκυλάκο που εγκαταλείφθηκε στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του και λίγη τροφή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το γλυκύτατο τετράποδο βρέθηκε μόνο του σε στάση λεωφορείου, έχοντας δίπλα του μια μικρή τσάντα με τα προσωπικά του αντικείμενα και φαγητό.



Στο πρώτο post της, η οργάνωση περιγράφει πως αυτή η εικόνα «λέει» περισσότερα από όσα μπορούν να πουν οι λέξεις, αφού αιχμαλωτίζει «τη σύγχυση, τον φόβο και τη σιωπηλή θλίψη στα μάτια του μικρού σκύλου». «Καθόταν στο κρύο πάτωμα με τη μικρή τσάντα των αντικειμένων του δίπλα του, εγκαταλελειμμένος σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων, σαν να μην σήμαινε τίποτα. Περίμενε ακόμη, ελπίζοντας ότι η οικογένειά του θα επιστρέψει. Αλλά δεν θα επιστρέψει», ανα

Όπως επισημαίνεται, το ζώο ήταν τρομαγμένο και εκτεθειμένο σε κινδύνους από την κίνηση και τον θόρυβο της περιοχής, χωρίς κανέναν να το προστατεύει. Οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τη βοήθεια άλλων διασωστών, ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον.



Σε δεύτερη ανάρτηση, η οργάνωση ευχαρίστησε τους πολίτες για τη στήριξη, σημειώνοντας: «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έδειξαν αγάπη για το μικρό αυτό σκυλάκι. Τα λόγια, τα μηνύματα και οι δωρεές σας ήταν πολύ σημαντικά. Είμαστε χαρούμενοι που πέρασε την πρώτη του ημέρα σε φιλοξενία, σε ασφαλές και ζεστό περιβάλλον, όπου άρχισε ήδη να χαλαρώνει και να δημιουργεί δεσμό με ένα ακόμη σκυλί».

Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της οργάνωσης και των πολιτών, βρέθηκε τελικά οικογένεια που προχώρησε στην υιοθεσία του, δίνοντας αίσιο τέλος στην υπόθεση.


Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του, δείτε το βίντεο που ραγίζει καρδιές
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

