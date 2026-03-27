Έλενα Χαραλαμπούδη: Αν έκανα δεύτερο παιδί, θα τα παρατούσα όλα, δεν με νοιάζει
Έλενα Χαραλαμπούδη: Αν έκανα δεύτερο παιδί, θα τα παρατούσα όλα, δεν με νοιάζει
Θα ήθελα δεύτερο παιδί, νομίζω ότι είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο, ανέφερε η ηθοποιός και YouTuber
Θετική στο ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού εμφανίστηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη, παραδεχόμενη πως αν ερχόταν μία εγκυμοσύνη θα αποτελούσε προτεραιότητά της.
Η ηθοποιός και YouTuber παραχώρησε συνέντευξη στο Proudmama_podcast, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εμπειρία της μητρότητας, αλλά και στις σκέψεις της σχετικά με το να μεγαλώσει την οικογένειά της.
Η Έλενα Χαραλαμπούδη σχολίασε πως, σε περίπτωση που ερχόταν ένα δεύτερο παιδί στη ζωή της, θα ήταν διατεθειμένη να βάλει σε δεύτερο πλάνο κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στην οικογένειά της.
Όπως είπε η ίδια: «Αν έκανα δεύτερο παιδί, θα τα παρατούσα όλα, δεν με νοιάζει. Το σκέφτομαι τώρα μετά απ’ όλα αυτά τα χρόνια, πώς θα ήταν να έχω δύο παιδιά μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα δεύτερο παιδί, νομίζω ότι είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο και εγώ και ο Λάζαρος και η Φαίδρα. Μου φαίνεται ότι τώρα είναι πιο εύκολο να το διαχειριστώ απ’ ότι κάποια χρόνια πριν που μου φαινότανε βουνό». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ίσως γιατί και το "5 minute mum" το βλέπω σαν παιδί μου. Οπότε είχα και αυτό να φροντίσω. Τώρα έχω κάπως πιο πολύ χρόνο να το σκεφτώ».
Η ηθοποιός και YouTuber παραχώρησε συνέντευξη στο Proudmama_podcast, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εμπειρία της μητρότητας, αλλά και στις σκέψεις της σχετικά με το να μεγαλώσει την οικογένειά της.
Η Έλενα Χαραλαμπούδη σχολίασε πως, σε περίπτωση που ερχόταν ένα δεύτερο παιδί στη ζωή της, θα ήταν διατεθειμένη να βάλει σε δεύτερο πλάνο κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στην οικογένειά της.
Όπως είπε η ίδια: «Αν έκανα δεύτερο παιδί, θα τα παρατούσα όλα, δεν με νοιάζει. Το σκέφτομαι τώρα μετά απ’ όλα αυτά τα χρόνια, πώς θα ήταν να έχω δύο παιδιά μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα δεύτερο παιδί, νομίζω ότι είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο και εγώ και ο Λάζαρος και η Φαίδρα. Μου φαίνεται ότι τώρα είναι πιο εύκολο να το διαχειριστώ απ’ ότι κάποια χρόνια πριν που μου φαινότανε βουνό». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ίσως γιατί και το "5 minute mum" το βλέπω σαν παιδί μου. Οπότε είχα και αυτό να φροντίσω. Τώρα έχω κάπως πιο πολύ χρόνο να το σκεφτώ».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
