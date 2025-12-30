Δημήτρης Κόκοτας: Δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά, είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση, είπε η σύζυγός του
Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό, πρόσθεσε η Κατερίνα Κόκοτα
Για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα μίλησε η σύζυγός του, Κατερίνα, εξηγώντας πως παραμένη σταθερά καλή μετά το οξύ έμφραγμα που υπέστη πριν από ενάμιση χρόνο.
Η ίδια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και τόνισε πως αυτό που ελπίζει να της φέρει η νέα χρονιά είναι τον σύζυγό της στο σπίτι τους, δίπλα στην κόρη τους.
Η Κατερίνα Κόκοτα είπε για την κατάσταση υγείας του τραγουδιστή: «Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά».
