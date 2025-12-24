Σάσα Μπάστα για την περιπέτεια υγείας του αδερφού της: Η οικογένειά μου έχει ζήσει το θαύμα, ήμουν με ένα κομποσκοίνι και έκανα προσευχές
Με βοήθησε η πίστη μου εκείνες τις δύσκολες μέρες, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια
Το συναισθηματικό βάρος που συνόδευσε την περιπέτεια υγείας του αδερφού της περιέγραψε η Σάσα Μπάστα. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι την περίοδο που εκείνος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, η ίδια έχασε λόγω της στενοχώριας της δεκατρία κιλά.
Όπως υποστήριξε, βίωσαν οικογενειακώς ένα θαύμα, αφού ο αδερφός της ξεπέρασε τον κίνδυνο, ενώ η τραγουδίστρια βρήκε καταφύγιο και δύναμη στην προσευχή.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Σάσα Μπάστα, εξομολογήθηκε, θυμούμενη εκείνη τη δύσκολη περίοδο: «Μου αρέσει άνθρωποι του θεάματος να μοιράζονται την πίστη τους όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εμένα επειδή το θαύμα το έχει ζήσει η οικογένειά μου και πολύ έντονα… τον αδερφό μου τον έχω κοντά μου σαν να μη συνέβη τίποτα. Με βοήθησε η πίστη μου εκείνες τις δύσκολες ημέρες. Έχασα σε έναν μήνα 13 κιλά. Ήμουν με ένα κομποσχοίνι και μόνο έκανα προσευχές».
