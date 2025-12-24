Σάσα Μπάστα για την περιπέτεια υγείας του αδερφού της: Η οικογένειά μου έχει ζήσει το θαύμα, ήμουν με ένα κομποσκοίνι και έκανα προσευχές
GALA
Σάσα Μπάστα Αδερφός προβλημα υγειας

Σάσα Μπάστα για την περιπέτεια υγείας του αδερφού της: Η οικογένειά μου έχει ζήσει το θαύμα, ήμουν με ένα κομποσκοίνι και έκανα προσευχές

Με βοήθησε η πίστη μου εκείνες τις δύσκολες μέρες, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια

Σάσα Μπάστα για την περιπέτεια υγείας του αδερφού της: Η οικογένειά μου έχει ζήσει το θαύμα, ήμουν με ένα κομποσκοίνι και έκανα προσευχές
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το συναισθηματικό βάρος που συνόδευσε την περιπέτεια υγείας του αδερφού της περιέγραψε η Σάσα Μπάστα. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι την περίοδο που εκείνος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, η ίδια έχασε λόγω της στενοχώριας της δεκατρία κιλά.

Όπως υποστήριξε, βίωσαν οικογενειακώς ένα θαύμα, αφού ο αδερφός της ξεπέρασε τον κίνδυνο, ενώ η τραγουδίστρια βρήκε καταφύγιο και δύναμη στην προσευχή.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Σάσα Μπάστα, εξομολογήθηκε, θυμούμενη εκείνη τη δύσκολη περίοδο: «Μου αρέσει άνθρωποι του θεάματος να μοιράζονται την πίστη τους όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εμένα επειδή το θαύμα το έχει ζήσει η οικογένειά μου και πολύ έντονα… τον αδερφό μου τον έχω κοντά μου σαν να μη συνέβη τίποτα. Με βοήθησε η πίστη μου εκείνες τις δύσκολες ημέρες. Έχασα σε έναν μήνα 13 κιλά. Ήμουν με ένα κομποσχοίνι και μόνο έκανα προσευχές».

Δείτε το βίντεο

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης