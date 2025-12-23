Η Καινούργιου περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία που είχε με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, ήθελε να της πει ότι είναι έγκυος, αλλά δεν πρόλαβε
Όταν την πήρα τηλέφωνο να της το πω, είχε ξαναπέσει σε κώμα, είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί, ανέφερε
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της την ώρα που μιλούσε για την κολλητή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.
Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Γιάννας Γιαννακοπούλου στην εκπομπή Super Κατερίνα αναφέρθηκε στην ημέρα που έμαθε πως ήταν έγκυος, κατά την οποία η φίλης της, ενώ ήταν σε κώμα, είχε ξυπνήσει και ζητούσε να της μιλήσει. Η ίδια ήθελε μόλις σιγουρεύτηκε να της ανακοινώσει τα ευχάριστα, αλλά δεν πρόλαβε και όταν έμαθε για τον χαμό της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, αποφάσισε να δώσει το όνομά της στην κόρη που περιμένει, μαζί με της πεθεράς της.
Η Κατερίνα Καινούργιου είπε φορτισμένη συναισθηματικά: «Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία που είπες για το δεύτερο όνομα, γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Την ημέρα που βγήκε η χοριακή, γιατί είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό, ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είπα στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή. Την ώρα που περίμενα, μιλούσα με την κολλητή μου που έχει φύγει από τη ζωή... Εκείνες ήταν οι τελευταίες μέρες της Αλεξάνδρας και με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της τηλέφωνο, παρόλο που η Αλεξάνδρα ήταν σε κώμα, και μου λέει "η Αλεξάνδρα θέλει να σου μιλήσει". Ξύπνησε ξαφνικά και ήταν καλύτερα. Μου λέει "Πού είσαι; Γιατί έχεις μέρες να με δεις;". Της λέω "Αγάπη μου, κοιμόσουν βαριά, ήμουν στην Πάρο, θα έρθω την Παρασκευή να σε δω, θέλω και κάτι να σου πω". Μου λέει "τι;" και της είπα ότι θα την έπαιρνα σε λίγο. Κλείνουμε το τηλέφωνο, πήρα το αποτέλεσμα της χοριακής που ήταν θετικό και προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω, πέρασαν ώρες να το πω στον άντρα μου και όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει. Ήταν το ξύπνημα που κάνει ο άνθρωπος λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Οπότε το παιδί μου με το καλό θα το πω Πολυξένη - Αλεξάνδρα. Νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μου έφερε το χαρμόσυνο και δεν μπόρεσα να το μοιραστώ. Είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί και ότι θα το καταλάβει».
