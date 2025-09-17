Κατερίνα Καινούργιου για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Ήταν το μεγαλύτερο σοκ που πέρασα το καλοκαίρι
Κατερίνα Καινούργιου για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Ήταν το μεγαλύτερο σοκ που πέρασα το καλοκαίρι
Έχασα την καλύτερη μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία, δήλωσε η παρουσιάστρια
Λίγο πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε δημόσια στην καλύτερη της φίλη, περιγράφοντας πόσο την επηρέασε η απώλειά της.
Η 41χρονη έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ήταν στενή φίλη της παρουσιάστριας. Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στην εκλιπούσα μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα». Όπως τόνισε, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε γενναία με την ασθένεια, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια της είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία να ξεπεράσει τον καρκίνο και να παραχωρήσει μια συνέντευξη, προκειμένου να προσφέρει δύναμη και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους που δίνουν τον ίδιο αγώνα.
Όπως είπε η παρουσιάστρια: «Έχασα την καλύτερη μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία, 40 ετών. Το μεγαλύτερο σοκ που είχα περάσει το καλοκαίρι. Όταν νόσησε η Αλεξάνδρα και το λέω γιατί το έχει πει και η ίδια δημόσια, μέσα από αυτή τη διαδικασία – πάντα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – αλλά έβλεπα έναν άγγελο, που καθημερινά έδινε δύναμη και στους άλλους ανθρώπους. Η Αλεξάνδρα μου έλεγε – το θυμάμαι και ανατριχιάζω – ότι θέλει να γίνει καλά και αυτό που τη νοιάζει είναι να δώσει μια συνέντευξη μετά για να μπορέσει να βοηθήσει άλλες γυναίκες, άλλους ανθρώπους για να το ξεπεράσουν, να έχουν αυτή τη δύναμη για να μπορούν να βγουν νικητές».
Μετά την είδηση θανάτου της 41χρονης, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια ανάρτηση στα social media, αποχαιρετώντας έτσι την αγαπημένη της φίλη. Αναφερόμενη στον χαρακτήρα της εκλιπούσας, η παρουσιάστρια σημείωσε ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ξεχώριζε για την καλοσύνη της και τόνισε πως αγαπήθηκε βαθιά από την οικογένειά της, τους φίλους της, αλλά και από τον Ντέμη Νικολαΐδη, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν υπέροχο σύντροφο.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ. Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει τη θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριεύσει όλους!!! Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Ήσουν πιο δυνατή απ' ό,τι μπορεί να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου όσο κανένας άλλος από την οικογένειά σου, τους φίλους σου και τον υπέροχο σύντροφό σου! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι’ αυτόν τον κόσμο. Πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη και αγάπη για όλους!! Τόσο όμορφη μέσα και έξω όσο καμία άλλη, αστέρι μου! Ήσουν πάντα εκεί για όλους».
Κλείνοντας, δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου. Οι στιγμές μας άπειρες και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό. Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα στον παράδεισο για να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά. Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρά μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη και να τα ομορφαίνεις όπως έκανες πάντα… Καλό παράδεισο άγγελέ μου… Να προσέχεις εκεί ψηλά».
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ. Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει τη θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριεύσει όλους!!! Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Ήσουν πιο δυνατή απ' ό,τι μπορεί να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου όσο κανένας άλλος από την οικογένειά σου, τους φίλους σου και τον υπέροχο σύντροφό σου! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι’ αυτόν τον κόσμο. Πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη και αγάπη για όλους!! Τόσο όμορφη μέσα και έξω όσο καμία άλλη, αστέρι μου! Ήσουν πάντα εκεί για όλους».
Κλείνοντας, δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου. Οι στιγμές μας άπειρες και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό. Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα στον παράδεισο για να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά. Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρά μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη και να τα ομορφαίνεις όπως έκανες πάντα… Καλό παράδεισο άγγελέ μου… Να προσέχεις εκεί ψηλά».
