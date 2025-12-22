Ο Έλτον Τζον γιορτάζει 11 χρόνια γάμου με τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις

Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις , με τον μουσικό να προχωράει σε μία ανάρτηση για την επέτειό τους.

11 χρόνια γάμου γιορτάζει οΤην Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ο Τζον δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια παλαιότερη φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στον απίστευτο σύζυγό μου. Σήμερα γιορτάζουμε 20 χρόνια από το σύμφωνο συμβίωσής μας, 11 χρόνια γάμου και πολλά ακόμη χρόνια ευτυχίας που έρχονται».Αντίστοιχα, ο Ντέιβιντ Φέρνις προχώρησε σε μία ανάρτηση social media με αφορμή την επέτειό τους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Σαν σήμερα πριν από είκοσι χρόνια κάναμε σύμφωνο συμβίωσης. Πριν από 11 χρόνια παντρευτήκαμε. Χρόνια πολλά στον υπέροχο σύζυγό μου. Είμαι ευγνώμων για την όμορφη ζωή που έχουμε χτίσει μαζί. Σε αγαπώ για πάντα».Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε το 1993 σε δείπνο που διοργάνωσε κοινός φίλος τους. Όπως έχουν αναφέρει στο παρελθόν, υπήρξε άμεση χημεία και την επόμενη ημέρα βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού. Τον Δεκέμβριο του 2005 προχώρησαν σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ εννέα χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν επίσημα, μετά τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών στο Ηνωμένο Βασίλειο.Ο Έλτον Τζον και ο Ντέιβιντ Φέρνις απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Ζάκαρι, το 2010 μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ το 2013 γεννήθηκε και ο δεύτερος γιος τους, ο Ελάιτζα, από την ίδια παρένθετη μητέρα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Φέρνις είχε αποκαλύψει ότι ένα από τα «μυστικά» της μακροχρόνιας σχέσης τους είναι η επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων αγάπης. Ο Έλτον Τζον έχει επισημάνει ότι ακόμη και όταν βρισκόταν σε περιοδείες, του έστελνε επιστολές μέσω φαξ, τονίζοντας πως «όπως όλα τα ζευγάρια, περνάμε δυσκολίες, αλλά τις ξεπερνάμε με την επικοινωνία». Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, «ένας τρόπος επικοινωνίας είναι να γράφεις σε ένα χαρτί ή σε μια κάρτα πώς αισθάνεσαι».