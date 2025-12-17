Περήφανος ο Ελτον Τζον για τον σύζυγό του μετά τη διάκριση για τη φιλανθρωπική δράση για το AIDS
Περήφανος ο Ελτον Τζον για τον σύζυγό του μετά τη διάκριση για τη φιλανθρωπική δράση για το AIDS

Ο σύζυγος του μουσικού  τιμήθηκε για τα πάνω από  30 χρόνια φιλανθρωπικής δράσης του στο Elton John AIDS Foundation

Περήφανος ο Ελτον Τζον για τον σύζυγό του μετά τη διάκριση για τη φιλανθρωπική δράση για το AIDS
Ιωάννα Μαρίνου
Τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις συνεχάρη δημόσια ο Έλτον Τζον σχετικά με την τιμητική διάκριση που έλαβε πρόσφατα για τη φιλανθρωπική δράση του για το AIDS.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο μουσικός έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την υπερηφάνειά του για τον σύζυγό του, ο οποίος τιμήθηκε από το Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με τιμητικό διδακτορικό λογοτεχνίας για τα πάνω από  30 χρόνια φιλανθρωπικής δράσης του στο Elton John AIDS Foundation.

Ο Φέρνις  έλαβε μία αναγνώριση της μακροχρόνιας συμβολής του στο έργο του Elton John AIDS Foundation και ο Τζον προχώρησε σε ένα Instagram story, αναδημοσιεύοντας φωτογραφία του Φέρνις φορώντας τήβεννο και το καπέλο αποφοίτησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «συγχαρητήρια».

Δείτε την ανάρτησή του

Περήφανος ο Ελτον Τζον για τον σύζυγό του μετά τη διάκριση για τη φιλανθρωπική δράση για το AIDS

Σε δική του ανάρτηση, ο Ντέιβιντ Φέρνις περιέγραψε τη συγκεκριμένη ημέρα ως «ένα εμπνευσμένο απόγευμα στο Royal Holloway London», παρακολουθώντας τη νέα γενιά διδακτόρων να παίρνει τα πτυχία της.

Αναφερόμενος στην τιμητική διάκριση, ο Φέρνις έγραψε: «Ήμουν επίσης ευγνώμων που έλαβα το τιμητικό διδακτορικό λογοτεχνίας για τα περισσότερα από 30 χρόνια δουλειάς μου με το Elton John AIDS Foundation». Τόνισε, ωστόσο, ότι αποδέχτηκε τη διάκριση «με ταπεινότητα», υπογραμμίζοντας πως το έργο που τιμάται «δεν υπήρξε ποτέ αποτέλεσμα ενός μόνο ανθρώπου». Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τόσο το Royal Holloway όσο και «ολόκληρη την ομάδα του Elton John AIDS Foundation και ιδιαίτερα τον ακούραστο σύζυγό μου, Έλτον».

Ιωάννα Μαρίνου
