Marty Supreme: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ
Δίπλα του πρωταγωνιστεί η Γκουίνεθ Πάλτροου
Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για το «Marty Supreme», τη δραματική κομεντί του Τζος Σάφντι, με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον ρόλο ενός φιλόδοξου πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ στη δεκαετία του ’50.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Marty Mauser, ενός νεαρού που κυνηγάει το όνειρό του να κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη στον κόσμο. Σύμφωνα με το Variety, πρόκειται για μια μυθοπλαστική εκδοχή της ζωής του πραγματικού πρωταθλητή Μάρτι Ράισμαν, ο οποίος κατέκτησε πέντε μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ.
Δείτε το τρέιλερ
Στο καστ συμμετέχουν οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Φραν Ντρέσερ, Tyler the Creator, Πεν Τζίλετ και Άμπελ Φεράρα, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Ρόναλντ Μπρόνσταϊν. Ο Σάφντι μοιράζεται την παραγωγή με τους Μπρόνσταϊν, Έλι Μπους, Σαλαμέ, Άντονι Κατάγας και την A24.
Το «Marty Supreme» είναι η πρώτη σόλο μεγάλου μήκους ταινία του Τζος Σάφντι μετά το «Uncut Gems» (2019), που είχε συνυπογράψει και σκηνοθετήσει μαζί με τον αδελφό του, Μπένι Σάφντι. Όπως αποκάλυψε το World of Reel, πρόκειται για την πιο δαπανηρή παραγωγή στην ιστορία της A24, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 90 εκατομμύρια δολάρια.
Η ταινία έκανε μυστική προβολή στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, όπου ο Σάφντι, ο Σαλαμέ και οι συμπρωταγωνιστές τους πραγματοποίησαν εμφάνιση-έκπληξη. «Αυτή η ταινία, πέρα από το ότι αφορά τον Marty Mauser, είναι μια ερωτική επιστολή προς τη Νέα Υόρκη», δήλωσε επί σκηνής ο Σαλαμέ.
Το «Marty Supreme» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων.
