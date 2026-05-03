Αναρτήσεις του Τραμπ με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης από το Μνημείο Λίνκολν και αιχμές κατά Μπάιντεν
Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις από τη λίμνη του National Mall στο Truth Social – Στο φόντο έργο ανακαίνισης 1,5 εκατ. δολαρίων

Σειρά αναρτήσεων με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απεικονίζοντας τον εαυτό του και κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του στη λίμνη του Μνημείου Λίνκολν, στο πλαίσιο της δημόσιας προβολής σχεδίου ανακαίνισης του χώρου.

Οι αναρτήσεις έγιναν στην πλατφόρμα Truth Social και περιλαμβάνουν εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας τον Τραμπ να χαμογελά ενώ επιπλέει σε χρυσή φουσκωτή ξαπλώστρα στη λίμνη μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν.

Στην ίδια εικόνα εμφανίζονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και μια γυναίκα, ενώ στο φόντο διακρίνεται το Μνημείο της Ουάσινγκτον.

«American Flag Blue» και σχέδιο ανακαίνισης

Ο Τραμπ ανάρτησε επίσης εικόνες της λίμνης γεμάτης με καθαρό μπλε νερό, το οποίο περιέγραψε ως «American Flag Blue», προβάλλοντας την εικόνα που φιλοδοξεί να αποκτήσει ο χώρος μετά την ολοκλήρωση των έργων.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με σχέδιο ανακαίνισης ύψους 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων στο Μνημείο Λίνκολν, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση διαρροών στο γρανιτένιο θεμέλιο της λίμνης.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών έως την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, στις 4 Ιουλίου.

Στις αναρτήσεις του, ο Τραμπ άσκησε κριτική στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι το έργο έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί.

«Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και εγώ εργαζόμαστε για την επισκευή της απολύτως βρώμικης λίμνης ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο της Ουάσινγκτον», έγραψε.

Πρόσθεσε ότι «αυτή η εργασία υποτίθεται ότι θα γινόταν από την κυβέρνηση Μπάιντεν», καταλογίζοντας ευθύνες για την κατάσταση του χώρου.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε ότι ο χώρος έχει «βανδαλιστεί» με γκράφιτι που περιλαμβάνει τους αριθμούς «86 47», οι οποίοι έχουν στο παρελθόν ερμηνευτεί ως απειλητικό μήνυμα προς τον Τραμπ.

Οι αναρτήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση αξιοποίησης ψηφιακών εικόνων για τη διαμόρφωση πολιτικής επικοινωνίας, με την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται για την απεικόνιση σχεδίων και μελλοντικών παρεμβάσεων σε πραγματικούς χώρους.

