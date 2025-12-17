Αγγελική Ηλιάδη: Έπαθα διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου, το αντιμετώπισα με φαρμακευτική αγωγή
GALA
Αγγελική Ηλιάδη Διαταραχή Πανικού Φαρμακευτική αγωγή

Αγγελική Ηλιάδη: Έπαθα διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου, το αντιμετώπισα με φαρμακευτική αγωγή

Με έχουν ζηλέψει άρρωστα και κακοποιητικά, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό, ανέφερε η τραγουδίστρια

Αγγελική Ηλιάδη: Έπαθα διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου, το αντιμετώπισα με φαρμακευτική αγωγή
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, όταν έπειτα από έναν χωρισμό, έπαθε διαταραχή πανικού, την οποία αντιμετώπισε με φαρμακευτική αγωγή.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τα συναισθήματα που ένιωθε, ενώ πρόσθεσε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ότι πήρε φαρμακευτική αγωγή για τρεις μήνες, την οποία και διέκοψε ότα τα συμπτώματα που είχε άρχισαν να υποχωρούν.

Μιλώντας για την περίοδο του χωρισμού της, η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε: «Το χειρότερο που μου συνέβη εμένα είναι η διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου τότε. Ήμουν πολύ στενoχωρημένη και πιεσμένη ψυχολογικά, αντιμετωπίστηκε αυτό με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν πάρα πολύ καλά και σταμάτησα τα φάρμακα. Είναι κάτι πολύ άσχημο, αλλά ευτυχώς αντιμετωπίζεται. Με έχουν ζηλέψει άρρωστα και κακοποιητικά και δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης