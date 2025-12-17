Αγγελική Ηλιάδη: Έπαθα διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου, το αντιμετώπισα με φαρμακευτική αγωγή
Με έχουν ζηλέψει άρρωστα και κακοποιητικά, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό, ανέφερε η τραγουδίστρια
Σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, όταν έπειτα από έναν χωρισμό, έπαθε διαταραχή πανικού, την οποία αντιμετώπισε με φαρμακευτική αγωγή.
Η τραγουδίστρια περιέγραψε τα συναισθήματα που ένιωθε, ενώ πρόσθεσε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ότι πήρε φαρμακευτική αγωγή για τρεις μήνες, την οποία και διέκοψε ότα τα συμπτώματα που είχε άρχισαν να υποχωρούν.
Μιλώντας για την περίοδο του χωρισμού της, η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε: «Το χειρότερο που μου συνέβη εμένα είναι η διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου τότε. Ήμουν πολύ στενoχωρημένη και πιεσμένη ψυχολογικά, αντιμετωπίστηκε αυτό με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν πάρα πολύ καλά και σταμάτησα τα φάρμακα. Είναι κάτι πολύ άσχημο, αλλά ευτυχώς αντιμετωπίζεται. Με έχουν ζηλέψει άρρωστα και κακοποιητικά και δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό».
