Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη: Η σχέση με χειριστικό σύντροφο και το κλείσιμο του εστιατορίου της
Έφτασα σε σημείο να μην προλαβαίνω, είπε η χορεύτρια της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral στο TikTok, για το μαγαζί εστίασης που διατηρούσε
Η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη, μία από τις χορεύτριες της Ρίας Ελληνίδου, που το προηγούμενο διάστημα έγινε viral στο TikTok, μίλησε για τη σχέση της με έναν χειριστικό σύντροφο, ενώ εξήγησε τον λόγο που έκλεισε το εστιατόριο που διατηρούσε στην Αθήνα.
Η χορεύτρια εκτός από την καλλιτεχνική της φύση, έχει και μεγάλη αγάπη για τη μαγειρική. Έτσι πήρε την απόφαση να ανοίξει ένα δικό της μαγαζί εστίασης, στο οποίο εργαζόταν την ημέρα, ενώ το βράδυ εμφανιζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά. Μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο «The 2Night Show», η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη εκτός από τα επαγγελματικά της σχέδια μίλησε και για την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα για τη χειριστική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της.
Όπως ανέφερε, όσο βρισκόταν στη συγκεκριμένη σχέση είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της για να μην αντιληφθούν όσα βίωνε εκείνη την περίοδο: «Εφόσον το κατάφερα εγώ, πραγματικά νομίζω μπορούν να το καταφέρουν όλες. Σε μια χειριστική σχέση, επειδή είσαι ερωτευμένη, δεν το καταλαβαίνεις. Ο άλλος σου λέει ότι αυτό είναι καρέκλα και λες “καρέκλα είναι”, γιατί νομίζεις ότι αυτό που ακούς είναι και το λογικό και το σωστό. Δεν βλέπεις την αλήθεια, ενώ είναι μπροστά σου. Εκείνο το διάστημα ήταν το μοναδικό που δεν μιλούσα τόσο πολύ με τους γονείς μου. Δεν ήθελα να στεναχωρήσω, δεν ήθελα να καταλάβουν τι περνάω. Ήθελα να τους κάνω περήφανους και μέσα μου ένιωθα ότι μ’ αυτό που ζούσα δεν θα τους έκανα. Απλώς έκανα καιρό να φύγω».
Στη συνέχεια, εξήγησε πώς λειτουργεί ένας χειριστικός σύντροφος: «Σιγά σιγά σε φέρνει κοντά του, σου παρουσιάζει ότι δεν χρειάζεται να βγεις με τις φίλες σου, αφού περνάμε μαζί καλά. Το συνηθίζεις και μετά αυτά γίνονται περισσότερα. Μιλούσα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να μεταφέρω τον πόνο μου σε κανέναν. Τα δούλευα όλα μόνη μου και είπα ότι αν πάρω την απόφαση, θα την πάρω μία φορά. Την πήρα και έφυγα, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω και κακία. Όταν έχεις αυτογνωσία, όλα μετά αρχίζουν και δουλεύουν».
Κλείνοντας, η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη ανέφερε ότι έκλεισε το μαγαζί της, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τον χορό δεν της επέτρεπαν πλέον να αφιερώσει χρόνο στο εστιατόριο που διατηρούσε: «Το μαγαζί το έκλεισα, γιατί έφτασα σε σημείο να μην προλαβαίνω. Το μαγαζί το είχα μόνη μου, δεν είχα κάποιο συνέταιρο. Έπρεπε να είμαι άψογη στον κόσμο».
