Μάρτιν Σκορσέζε: Η κόρη του παραδέχτηκε ότι βρήκε δουλειά χάρη στον πατέρα της
Μάρτιν Σκορσέζε: Η κόρη του παραδέχτηκε ότι βρήκε δουλειά χάρη στον πατέρα της
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε υπέγραψε τη σκηνοθεσία ενός επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ «Martin Scorsese Presents: The Saints», στην οποία ο πατέρας της έχει τον ρόλο του αφηγητή
Η κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε, Φραντσέσκα παραδέχτηκε ότι βρήκε δουλειά ως σκηνοθέτιδα χάρη στον πατέρα της.
Η ηθοποιός υπέγραψε τη σκηνοθεσία ενός επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ «Martin Scorsese Presents: The Saints», όπου ο πατέρας της έχει τον ρόλο του αφηγητή και το θέμα επικεντρώνεται στις ζωές Αγίων. Μιλώντας για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, η Φραντσέσκα Σκορσέζε ξεκαθαρίζει ότι δεν θα «αρνηθεί» πως είχε στήριξη από τον Μάρτιν Σκορσέζε.
Όπως είπε στο «Variety»: «Ο πατέρας μου επέβλεπε τα πάντα ως εκτελεστικός παραγωγός. Δεν πρόκειται να αρνηθώ τίποτα. Είναι τιμή μου που μου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία και θα κάνω το καλύτερο δυνατό», τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει τη συνεργασία αυτή ως ευλογία αλλά και ως μεγάλη ευθύνη.
Η Σκορσέζε αποκάλυψε ακόμη ότι είχε «κάποιους δισταγμούς» σχετικά με το γεγονός ότι η σειρά προβάλλεται από την πλατφόρμα Fox Nation, δεδομένης της πολιτικής ταυτότητας και της γραμμής του δικτύου Fox. «Ξέρω πώς νιώθει ο πατέρας μου με τα πάντα. Νιώθω σχεδόν το ίδιο με εκείνον όσον αφορά την πολιτική και τον θαυμάζω, και πραγματικά ακολουθώ τα βήματά του πολλές φορές. Αλλά το Fox ήταν το μόνο που υποστήριξε αυτό το έργο και που ήθελε να το υλοποιήσει», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τη συγκεκριμένη πλατφόρμα το πρότζεκτ πιθανότατα δεν θα είχε προχωρήσει.
Το επεισόδιο που σκηνοθέτησε εστιάζει στην ιστορία του Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και ανακηρύχθηκε φέτος ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials.
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε είναι γνωστή για τα χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζει στο TikTok με τον πατέρα της, ενώ έχει συμμετάσχει και στη σειρά του HBO «We Are Who We Are».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός υπέγραψε τη σκηνοθεσία ενός επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ «Martin Scorsese Presents: The Saints», όπου ο πατέρας της έχει τον ρόλο του αφηγητή και το θέμα επικεντρώνεται στις ζωές Αγίων. Μιλώντας για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, η Φραντσέσκα Σκορσέζε ξεκαθαρίζει ότι δεν θα «αρνηθεί» πως είχε στήριξη από τον Μάρτιν Σκορσέζε.
Όπως είπε στο «Variety»: «Ο πατέρας μου επέβλεπε τα πάντα ως εκτελεστικός παραγωγός. Δεν πρόκειται να αρνηθώ τίποτα. Είναι τιμή μου που μου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία και θα κάνω το καλύτερο δυνατό», τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει τη συνεργασία αυτή ως ευλογία αλλά και ως μεγάλη ευθύνη.
Η Σκορσέζε αποκάλυψε ακόμη ότι είχε «κάποιους δισταγμούς» σχετικά με το γεγονός ότι η σειρά προβάλλεται από την πλατφόρμα Fox Nation, δεδομένης της πολιτικής ταυτότητας και της γραμμής του δικτύου Fox. «Ξέρω πώς νιώθει ο πατέρας μου με τα πάντα. Νιώθω σχεδόν το ίδιο με εκείνον όσον αφορά την πολιτική και τον θαυμάζω, και πραγματικά ακολουθώ τα βήματά του πολλές φορές. Αλλά το Fox ήταν το μόνο που υποστήριξε αυτό το έργο και που ήθελε να το υλοποιήσει», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τη συγκεκριμένη πλατφόρμα το πρότζεκτ πιθανότατα δεν θα είχε προχωρήσει.
Το επεισόδιο που σκηνοθέτησε εστιάζει στην ιστορία του Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και ανακηρύχθηκε φέτος ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials.
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε είναι γνωστή για τα χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζει στο TikTok με τον πατέρα της, ενώ έχει συμμετάσχει και στη σειρά του HBO «We Are Who We Are».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα