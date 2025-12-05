Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής: Το βίντεο που δημοσίευσαν για τα γενέθλια της κόρης τους
Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής: Το βίντεο που δημοσίευσαν για τα γενέθλια της κόρης τους
Τρία χρόνια Ολίβια και για πάντα, έγραψε το ζευγάρι στην κοινή ανάρτηση που έκανε
Η κόρη της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή έγινε τριών ετών και το ζευγάρι έκανε μια ανάρτηση στα social media με αφορμή την ξεχωριστή μέρα.
Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς τους στο Instagram η Youtuber και ο τραγουδιστής δημοσίευσαν ένα βίντεο που περιλαμβάνει στιγμές που έχουν μοιραστεί με το παιδί τους.
Στο κλιπ η Μαίρη Συνατσάκη απαθανατίζεται μεταξύ άλλων να παίζει μαζί με την κόρη της και να της διαβάζει παραμύθια, ενώ ο Ίαν Στρατής παρουσιάζεται να προσπαθεί να τη φέρει σε επαφή με τη μουσική.
«Τρία χρόνια Ολίβια… και για πάντα», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία συνόδευσαν με το τραγούδι «Το Κέντρο Του Κόσμου» από τον Αφανή Ήρωα.
Δείτε την κοινή ανάρτηση που έκαναν
