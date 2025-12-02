Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Πιο αδυνατισμένη από ποτέ η 69χρονη Λατόγια Τζάκσον - Οι φωτογραφίες που ανησύχησαν τους θαυμαστές της
Να είστε ασφαλείς, υγιείς και σας αγαπώ όλους, έγραψε στη λεζάντα η 69χρονη τραγουδίστρια, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
Ανησυχία προκάλεσε το βίντεο που ανήρτησε τη Δευτέρα στο Instagram η Λατόγια Τζάκσον. Αιτία η πολύ αδύνατη σιλουέτα της 69χρονης τραγουδίστριας.
Στο κολάζ φωτογραφιών που ανήρτησε η Λατόγια Τζάκσον, η οποία το τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που δεν έχουν αποκαλυφθεί, ποζάρει με ένα στενό μαύρο παντελόνι και ένα κόκκινο μπλουζάκι με μακριά μανίκια.
«Καλή Δευτέρα, παιδιά! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα! Να είστε ασφαλείς, υγιείς και σας αγαπώ όλους», έγραψε στη λεζάντα η 69χρονη τραγουδίστρια.
Η εμφάνισή της, ωστόσο, προκάλεσε σχόλια από τους θαυμαστές της. «Παρακαλώ, μην είστε σκληροί. Νομίζω ότι η Λατόγια έχει κάποια προβλήματα υγείας», έγραψε ένας. «Το να αγνοείς το γεγονός ότι κάποιος είναι πολύ άρρωστος και χρειάζεται βοήθεια δεν είναι κάτι που δείχνει αγάπη ή φροντίδα» πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Πάντα ήταν μικροκαμωμένη, αλλά αρχίζω να ανησυχώ για αυτήν. Ελπίζω να είναι καλά» σχολίασε ένας τρίτος.
Ωστόσο υπήρξαν και αυτοί που τόνισαν ότι η τραγουδίστρια πάντα είχε λεπτό σώμα και στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα. «Η Λατόγια ήταν πάντα μικροκαμωμένη και είναι φυσιολογικό να χάνεις μυϊκή μάζα καθώς μεγαλώνεις. Τα αστεία που κάνουν μερικοί από εσάς είναι πραγματικά περιττά και αγενή», έγραψε οργισμένα ένας θαυμαστής. «Θέλω να είμαι λεπτή σαν εσένα, είσαι υπέροχη», έγραψε μια άλλη. «Συνέχισε να είσαι ο εαυτός σου!» πρόσθεσε ένας άλλος σχολιαστής.
