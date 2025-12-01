«Ήταν πραγματικά αδιάφορος»: Η Τζόντι Φόστερ θυμάται τον Ρόμπερτ ντε Νίρο στα γυρίσματα του Ταξιτζή
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σε ηλικία 12 ετών θεωρούσε «ανιαρή» τη μέθοδο υποκριτικής του Ρόμπερτ ντε Νίρο, μέχρι που κατάλαβε τι σημαίνει

Η Τζόντι Φόστερ μίλησε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές για τις πρώτες της εντυπώσεις από τον Ρόμπερτ ντε Νίρο στα γυρίσματα του Taxi Driver (Ο Ταξιτζής) το 1976. Η τότε 12χρονη ηθοποιός, που έκανε το μεγάλο της άλμα με τον ρόλο της στην ταινία, περιέγραψε τη μέθοδο υποκριτικής του ντε Νίρο ως «πραγματικά μη ενδιαφέρουσα», εξηγώντας ότι ο σταρ παρέμενε συνεχώς «μέσα στον χαρακτήρα».

«Τρέχαμε τις ατάκες ξανά και ξανά, δεύτερη και τρίτη φορά», είπε σύμφωνα με το Variety. «Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς τον έχετε δει εδώ. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς ηθοποιούς, είμαι περήφανη που συνεργάστηκα μαζί του, αλλά δεν είναι ο πιο ενδιαφέρων άνθρωπος στον κόσμο».

Η Φόστερ ανέφερε ότι ο ντε Νίρο «παρέμενε διαρκώς στον χαρακτήρα που υποδυόταν» και γι’ αυτό ως άνθρωπος «ήταν πραγματικά αδιάφορος». «Θυμάμαι να έχουμε αυτά τα γεύματα και να σκέφτομαι: “Τι συμβαίνει; Πότε μπορώ να πάω σπίτι;”», σημείωσε. «Δεν μπορούσε πραγματικά να μιλήσει μαζί μου, οπότε μιλούσα στους σερβιτόρους και στον κόσμο στα εστιατόρια».
«Ήταν πραγματικά αδιάφορος»: Η Τζόντι Φόστερ θυμάται τον Ρόμπερτ ντε Νίρο στα γυρίσματα του Ταξιτζή
Τζόντι Φόστερ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία «Ο Ταξιτζής»

Παρά την αρχική αμηχανία, η ηθοποιός περιέγραψε ότι στο τρίτο τους γεύμα κατάλαβε κάτι καθοριστικό: «Συνειδητοποίησα στα 12 ότι φταίω εγώ επειδή δεν έφερα αρκετά στο τραπέζι. Απλώς έλεγα τις ατάκες μου και περίμενα τη σειρά μου, αλλά το να χτίσεις έναν χαρακτήρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό».

Όπως είπε, η επίγνωση αυτή την ενθουσίασε: «Θυμάμαι πόσο ιδρωμένη, ενθουσιασμένη και γεμάτη ενέργεια ήμουν. Πήγα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να πω στη μητέρα μου: “Είχα μια αποκάλυψη”. Από εκεί και πέρα, όλα άλλαξαν».

