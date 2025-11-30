Ελίζαμπεθ Όλσεν: «Χαοτικά» χαρακτήρισε τα παιδικά της χρόνια - Τα πολύωρα γυρίσματα στα κινηματογραφικά πλατό και η δημοσιότητα
Η ηθοποιός δεν έζησε πολλές απλές παιδικές στιγμές, καθώς από πολύ μικρή ηλικία βρισκόταν διαρκώς σε στούντιο ακολουθώντας τις αδελφές της στη δουλειά τους
Για τα παιδικά της χρόνια και το πώς μεγάλωσε στη σκιά της τεράστιας επιτυχίας των διδύμων αδερφών της, Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν μίλησε η Ελίζαμπεθ Όλσεν, περιγράφοντας μια οικογενειακή πραγματικότητα που απείχε πολύ από την καθημερινότητα ενός «συνηθισμένου» παιδιού. Σε συνέντευξή της στους Times, η 36χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ήταν γεμάτο ένταση και ρυθμούς που δεν άφηναν πολλά περιθώρια για απλές παιδικές στιγμές, καθώς από πολύ μικρή ηλικία βρισκόταν διαρκώς σε κινηματογραφικά πλατό, ακολουθώντας τις αδελφές της στη δουλειά τους.
Η ίδια χαρακτήρισε την παιδική της ηλικία «αρκετά χαοτική», εξηγώντας ότι ήταν το μικρότερο από τέσσερα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε πέντε μόλις χρόνια. «Ήμουν η μικρότερη από τέσσερα παιδιά και όλοι μας γεννηθήκαμε μέσα σε πέντε χρόνια», ανέφερε, περιγράφοντας την παιδική της ηλικία στο Λος Άντζελες, όταν περνούσε αμέτρητες ώρες στα κινηματογραφικά πλατό όσο οι αδελφές της εργάζονταν αδιάκοπα.
H ίδια παραδέχτηκε ότι πολλές φορές στερήθηκε τη ρουτίνα και την ασφάλεια που προσφέρουν απλές οικογενειακές συνήθειες, όπως η ώρα για μπάνιο και η καληνύχτα με ένα παραμύθι. «Σήμερα, το να σκέφτομαι μια ήρεμη ώρα για μπάνιο και μια ιστορία πριν τον ύπνο, μου φαίνεται τόσο τρυφερό και όμορφο, γιατί εμείς δεν είχαμε κάτι τέτοιο», σημείωσε.
Όπως είπε, αυτή η εμπειρία την έχει κάνει σήμερα να απολαμβάνει τον ρόλο της «θείας» και της φίλης που μπορεί να βοηθά στις βραδινές συνήθειες των παιδιών. «Μου αρέσει να είμαι η φίλη ή η θεία που έρχεται και βοηθάει την ώρα του ύπνου», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε ότι για χρόνια οι αδερφές της παρακολουθούσαν ανελλιπώς κάθε θεατρική και χορευτική της εμφάνιση. «Αναγκάζονταν να παρακολουθούν όλες μου τις παραστάσεις και να έρχονται σε κάθε μου εμφάνιση χορού», είπε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν της είχαν δώσει ποτέ επαγγελματικές συμβουλές, η Ελίζαμπεθ απάντησε απλά: «Όχι. Είμαστε απλώς μια υποστηρικτική οικογένεια». Και πρόσθεσε: «Μετά από 15 χρόνια δουλειάς, μου φαίνεται άνευ σημασίας να μιλάω για αυτό».
Η Elizabeth Olsen είναι κόρη των Jarnette και David Olsen, μαζί με τις δίδυμες αδελφές της και τον αδελφό της, James Trent. Οι γονείς τους έχουν πλέον χωρίσει, ενώ ο πατέρας τους έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά από τον δεύτερο γάμο του.
Η ίδια παντρεύτηκε τον Robbie Arnett το 2019, ενώ είναι θεία του γιου της Άσλεϊ Όλσεν, Otto, τον οποίο εκείνη απέκτησε με τον σύζυγό της Louis Eisner το 2023. Η ηθοποιός είχε εμφανιστεί πρόσφατα με τις αδελφές της σε σπάνια κοινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, ενώ στο παρελθόν έχει τιμήσει δημιουργίες τους, όπως το λευκό φόρεμα που φόρεσε στα βραβεία Emmy το 2021.
Παρά τις ιδιαιτερότητες της παιδικής της ηλικίας, η Ελίζαμπεθ Όλσεν δηλώνει πως τελικά απόλαυσε το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια μεγάλη και ζωντανή οικογένεια. «Το λάτρεψα, ειδικά το ότι ήμουν το μωρό της οικογένειας», είχε δηλώσει παλαιότερα στην εκπομπή Today With Jenna & Friends. «Μου άρεσε πάρα πολύ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
