Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ του «GNTM» θέλει να γίνει ηθοποιός: Το μόντελινγκ έχει ένα ταβάνι, υποστηρίζει
Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ του «GNTM» θέλει να γίνει ηθοποιός: Το μόντελινγκ έχει ένα ταβάνι, υποστηρίζει

Θα έτεινα περισσότερο στην υποκριτική πλέον, γιατί είναι ένας αχανής χώρο, δήλωσε το μοντέλο

Ιωάννα Μαρίνου
Την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός και να μπει ακόμη πιο ενεργά στον κόσμο της υποκριτικής, εξέφρασε ο Ηρακλής Τσουζίνοφ.

Ο πρώην νικητής του «GNTM» συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Γεμιστό Τσιγάρο». Σε ερώτηση για το εάν τον ενδιαφέρει περισσότερο η ηθοποιία από το μόντελινγκ, ο Ηρακλής Τσουζίνοφ δεν έκρυψε την πρόθεσή του να ανακαλύψει σε μεγαλύτερο βαθμό την υποκριτική, καθώς όπως είπε, υπάρχουν περισσότερες προοπτικές.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, το μοντέλο είπε: «Νομίζω ότι ανάμεσα στην υποκριτική και το μόντελινγκ θα έτεινα περισσότερο προς την υποκριτική πλέον, γιατί είναι ένας αχανής χώρος. Όσο περισσότερο το ψάχνω, τόσο περισσότερο μαθαίνω ότι έχω να ψάξω κι άλλο. Το μόντελινγκ έχει ένα ταβάνι, οπότε νομίζω πως θα επιλέξω την υποκριτική. Γενικά η ελληνική αγορά δεν είναι και μία μεγάλη αγορά οπότε είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα».

