Φωτεινή Πετρογιάννη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Ακόμα δεν πιστεύουμε πόση αγάπη έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας
Η δημοσιογράφος μοιράστηκε οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram με αφορμή την ξεχωριστή μέρα
Μια ανάρτηση στα socia media για τα πρώτα γενέθλια του γιου της έκανε η Φωτεινή Πετρογιάννη. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με εκείνη, τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, και το παιδί τους.
Θέλοντας να μοιραστεί τα συναισθήματα που βιώνει από τότε που έγινε μητέρα εξομολογήθηκε ότι, όπως και ο άντρας της, δεν μπορεί να περιγράψει πόσο πολύ αγαπά τον γιο της.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Μωρό μου γλυκό, γιε μου όμορφε, πέρασε ένας χρόνος από τότε που σε αγκαλιάσαμε για πρώτη φορά και ακόμα δεν πιστεύουμε πόση αγάπη έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Φωτεινή Πετρογιάννη
