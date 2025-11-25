Ο Αλμπέρτο Μποτία απόλαυσε την Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα της - Δείτε φωτογραφίες
Ο ποδοσφαιριστής εθεάθη σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, όπου ξεκίνησε εμφανίσεις η αγαπημένη του

Ιωάννα Μαρίνου
Στην πρεμιέρα της Ελένης Φουρέιρα απαθανατίστηκε ο Αλμπέρτο Μποτία, απολαμβάνοντας ανάμεσα στους θαμώνες το πρόγραμμα της συντρόφου του και μητέρας του παιδιού του.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου τις εμφανίσεις της σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθηκαν ήταν και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος εθεάθη να χαμογελάει όσο την παρακολουθούσε να χορεύει και να τραγουδάει στη σκηνή. Η Ελένη Φουρέιρα από τη μεριά της δεν παρέλειψε να κάνει και ένα δημόσιο σχόλιο για τον Αλμπέρτο Μποτία.

Η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια του προγράμματός της έκανε μια αφιέρωση στον σύντροφό της. Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», φαίνεται η στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα πήρε ένα μπουκαλάκι νερό από το κοινό, λέγοντας: «Είναι και ο άντρας μου εδώ απόψε, οπότε μην φοβάσαι τίποτα».



Η Ελένη Φουρέιρα αφού ανέβηκε στη σκηνή με τη συνοδεία χορευτών για να παρουσιάσει γνωστές επιτυχίες της καθώς και τραγούδια από το νέο της άλμπουμ, έκανε pole dancing, προκαλώντας έκπληξη και ενθουσιασμό στο κοινό της.


Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και τα οποία αναδημοσίευσε και η ίδια η Ελένη Φουρέιρα, εμφανίζεται να χορεύει φορώντας μαύρο δερμάτινο σορτσάκι, ασορτί τοπ και μαύρες ψηλοτάκουνες μπότες.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζόττος

Ιωάννα Μαρίνου
