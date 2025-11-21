Κέβιν Σπέισι: Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα των αντρών, δήλωσε ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε σε κυπριακή εκπομπή

σεξουαλική του ταυτότητα

Μιλώντας για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, ο Κέβιν Σπέισι ανέφερε: «

».





Σχολιάζοντας την αθώωσή του, δήλωσε: «Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς στελέχη, που είχαν επιχειρηματικούς λόγους να λάβουν τις αποφάσεις που έλαβαν. Και νομίζω ότι μερικές φορές πρέπει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι μερικές φορές λένε και κάνουν πράγματα και παίρνουν αποφάσεις με βάση αυτά που νομίζουν ότι γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, και σίγουρα επειδή είχα την ευκαιρία με μια αξιοσημείωτη ομάδα και ιδιαίτερα, τον διευθυντή και καλύτερό μου φίλο, τον Evan Lowenstein, ο οποίος με καθοδήγησε σε μερικές πολύ δύσκολες στιγμές, καταφέραμε να μην σπαταλήσουμε τον χρόνο μας προσπαθώντας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας στο δικαστήριο της κοινής γνώμης. Έχουμε υπερασπιστεί τους εαυτούς μας σε δικαστήρια και έχουμε κριθεί αθώοι. Έχουμε κριθεί αθώοι από ένορκους που άκουσαν, έδωσαν προσοχή στα γεγονότα και κατέληξαν στο συμπέρασμα με αυτή τη γνώση ότι δεν ήμουν ένοχος για αυτό για το οποίο κατηγορούμουν. Και αυτό, για’ μένα, είναι ο εσωτερικός καθρέφτης μου».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο ηθοποιός μίλησε και για τις σοβαρές κατηγορίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν για υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων, αν και αθωώθηκε το 2023 από βρετανικό δικαστήριο Σχολιάζοντας την αθώωσή του, δήλωσε: «Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς στελέχη, που είχαν επιχειρηματικούς λόγους να λάβουν τις αποφάσεις που έλαβαν. Και νομίζω ότι μερικές φορές πρέπει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι μερικές φορές λένε και κάνουν πράγματα και παίρνουν αποφάσεις με βάση αυτά που νομίζουν ότι γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, και σίγουρα επειδή είχα την ευκαιρία με μια αξιοσημείωτη ομάδα και ιδιαίτερα, τον διευθυντή και καλύτερό μου φίλο, τον Evan Lowenstein, ο οποίος με καθοδήγησε σε μερικές πολύ δύσκολες στιγμές, καταφέραμε να μην σπαταλήσουμε τον χρόνο μας προσπαθώντας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας στο δικαστήριο της κοινής γνώμης. Έχουμε υπερασπιστεί τους εαυτούς μας σε δικαστήρια και έχουμε κριθεί αθώοι. Έχουμε κριθεί αθώοι από ένορκους που άκουσαν, έδωσαν προσοχή στα γεγονότα και κατέληξαν στο συμπέρασμα με αυτή τη γνώση ότι δεν ήμουν ένοχος για αυτό για το οποίο κατηγορούμουν. Και αυτό, για’ μένα, είναι ο εσωτερικός καθρέφτης μου».



Όσο για το γεγονός ότι αθωώθηκε το 2023 ανήμερα των γενεθλίων του, ο Κέβιν Σπέισι είπε: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η μητέρα μου είχε κάποια ανάμιξη με αυτό. Οπότε, ευχαριστώ, μαμά. Όχι, δεν είναι το καλύτερο δώρο που έχω λάβει, αλλά ήταν σίγουρα καλό, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που είναι πιο προσωπικά για’ μένα από το να κριθώ αθώος σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Ξέρετε, ήταν μια μακρά δίκη. Ήταν 17 ημέρες. Δεν ήταν ευχάριστη. Ήταν ακριβή. Και, ξέρετε, ναι, χαίρομαι που εξελίχθηκε έτσι. Ωστόσο, ξέρετε το δώρο μου ενός σκύλου ήταν πιο σημαντικό για’ μένα, καθώς βρήκα ένα όμορφο σκυλάκι, το οποίο φρόντιζα για 17 χρόνια και το έλεγαν Boston. Αυτό είναι πολύ καλύτερο δώρο».