Ο Ντικ Βαν Ντάικ εξήγησε γιατί είχε αρνηθεί να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι ο παραγωγός Άλμπερτ Μπρόκολι του είχε ζητήσει να αναλάβει τον ρόλο του 007 μετά τον Σον Κόνερι

Τον λόγο που είχε αρνηθεί να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ εξήγησε ο Ντικ Βαν Ντάικ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός, λίγο πριν συμπληρώσει τα 100ά του γενέθλια, αποκάλυψε ότι μετά τη συμμετοχή του στην ταινία «Chitty Chitty Bang Bang» του 1968, ο παραγωγός Άλμπερτ Μπρόκολι τον είχε προσεγγίσει, ζητώντας του να αναλάβει τον ρόλο του 007 ως διάδοχος του Σον Κόνερι.

«Έχετε ακούσει τη βρετανική μου προφορά;» ρώτησε ο Βαν Ντάικ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή Today. Ο Βαν Ντάικ αναφερόταν στην κριτική που είχε δεχθεί για την προφορά του στην ταινία «Μαίρη Πόπινς» που είχε κυκλοφορήσει το 1964. Αφού αρνήθηκε την πρόταση, ο ρόλος δόθηκε στον Τζορτζ Λέιζενμπι για την ταινία του 1969 «Στην Υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος».

Σχολιάζοντας τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, ο Βαν Ντάικ εξήγησε ότι, αν είχε δεχθεί τον ρόλο, «θα ήταν μια σπουδαία εμπειρία» και ότι το κοινό θα το είχε «αποδεχτεί από μένα», βλέποντάς τον να υποδύεται τον κατάσκοπο.

Ο Βαν Ντάικ, που γιορτάζει 75 χρόνια καριέρας στην υποκριτική, αναφέρθηκε επίσης σε έναν ακόμη ρόλο που είχε απορρίψει. Στην ίδια συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή του NBC, εξομολογήθηκε ότι μετάνιωσε που δεν συνεργάστηκε με τον Κάρι Γκραντ, αφού είχαν γνωριστεί στο Μπρόντγουεϊ.

«Το μετανιώνω κάθε μέρα της ζωής μου. Απέρριψα τον Κάρι Γκραντ. Δεν το πιστεύω», είπε ο Βαν Ντάικ για το γεγονός ότι αρνήθηκε να δουλέψει μαζί του σε μια ταινία.

