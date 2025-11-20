Χριστίνα Βραχάλη: Η πρώτη μου κρίση πανικού ήταν στο δελτίο ειδήσεων, έπρεπε να ανακοινώσω τον θάνατο μιας συμμαθήτριάς μου
Ό,τι καταπιέζεις σωματοποιείται, ανέφερε η αθλητικογράφος
Μια δύσκολη εμπειρία που είχε την ώρα που παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων, περιέγραψε η Χριστίνα Βραχάλη, αναφέροντας ότι έπαθε πρώτη φορά κρίση πανικού στον αέρα, όταν έπρεπε να ανακοινώσει τον θάνατο μιας συμμαθήτριάς της.
Η αθλητικογράφος μίλησε γενικότερα για το έντονο άγχος και το αίσθημα πανικού που βίωνε παλαιότερα, τονίζοντας πως καταπιεσμένα συναισθήματα, σωματοποιούνται. Στη συνέχεια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Legit» απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο «Super Κατερίνα», μοιράστηκε πως η πρώτη κρίση πανικού ήρθε στην ηλικία 26-27 ετών.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ό,τι καταπιέζεις σωματοποιείται. Άρχισα να θα παθαίνω κρίσεις πανικού, ασταμάτητα. Η πρώτη μου κρίση πανικού πρέπει να ήταν στα 26-27 μου. Ήμουν στον ΣΚΑΪ τότε και ήταν πολύ μεγάλη η κρίση, την έπαθα την ώρα του δελτίου ειδήσεων, δεν θα το ξεχάσω. Σε εκείνον το δελτίο είχα να ανακοινώσω τον θάνατο μιας συμμαθήτριάς μου».
