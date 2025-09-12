Χριστίνα Βραχάλη: Είχα αποστροφή για τη δημοσιογραφία λόγω της απουσίας του πατέρα μου από το σπίτι
Χριστίνα Βραχάλη: Είχα αποστροφή για τη δημοσιογραφία λόγω της απουσίας του πατέρα μου από το σπίτι
Ήθελα όμως να μεταλαμπαδεύσω όσα ένιωθα μέσα από τον αθλητισμό σε άλλους ανθρώπους, εξήγησε η αθλητικογράφος
Τον λόγο που ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία εξήγησε η Χριστίνα Βραχάλη, διευκρινίζοντας πως ως παιδί είχε μια απέχθεια για τον συγκεκριμένο χώρο. Το συναίσθημα αυτό πήγαζε από τη συνεχή απουσία του πατέρα της που εργάστηκε ως δημοσιογράφος από το σπίτι. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να υπηρετήσει το αθλητικό ρεπορτάζ για να μεταφέρει στους ανθρώπους όσα ένιωθε εκείνη για τον αθλητισμό.
«Έκανα μπαλέτο και μπάσκετ από μικρή. Τραυματίστηκα στο μπάσκετ και σταμάτησα το μπαλέτο. Μου έμεινε απωθημένο, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι η ζωή σε οδηγεί σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Είχα αποστροφή για τη δημοσιογραφία λόγω της απουσίας του πατέρα μου συνεχώς από το σπίτι. Ήθελα όμως να μεταλαμπαδεύσω όσα ένιωθα μέσα από τον αθλητισμό σε άλλους ανθρώπους. Ήταν καθαρά συναισθηματικό», είπε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά στη συμμετοχή της στην εκπομπή «Αθλητική Κυριακή» της ΕΡΤ, η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως πάντοτε ονειρευόταν να αποτελέσει μέρος του τηλεοπτικού αυτού προγράμματος. Όπως δήλωσε: «Έλεγα από μικρή ότι ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής από όποιο μετερίζι. Όταν άκουσα τη μουσική στους τίτλους, μου κόπηκαν τα πόδια. Είναι ένα όνειρό μου αυτό που πραγματοποιείται τώρα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:00
Η Χριστίνα Βραχάλη μίλησε επίσης για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ως αθλητικογράφος. Συγκεκριμένα, ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «Κατά κύριο λόγο έχω δεχθεί πειράγματα, έχω μπει στη διαδικασία να τα αντιμετωπίζω, να βάζω τα όριά μου και να απαντώ με ευγένεια. Μόνο με την ευγένεια μπορείς να τον αφοπλίσεις τον άλλο. Έχουν περάσει 23 χρόνια κι ακόμα θα βρεθεί κάποιος να με ρωτήσει τι είναι το off-side. Σταματήστε το αυτό πια, προσπαθεί να σε ''ρίξει'''. Γιατί μία γυναίκα να μπορεί να καταλάβει το Πυθαγόρειο Θεώρημα και όχι το off-side;».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
