Οι μεξικανικές αρχές ανακάλυψαν υπόγεια ναρκοσήραγγα 265 μέτρων που οδηγεί προς τις ΗΠΑ, δείτε βίντεο

Το υπόγειο πέρασμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εφόδου στην Τιχουάνα, όπου κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυρομαχικά και εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης

Μια εκτεταμένη υπόγεια σήραγγα, η οποία εκτιμάται ότι οδηγεί προς τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακάλυψαν οι μεξικανικές αρχές στην Τιχουάνα. Το πέρασμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εφόδου σε ακίνητο της περιοχής, όπου κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυρομαχικά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και από την αμερικανική πλευρά των συνόρων.

Η επιχείρηση που οδήγησε στην ανακάλυψη

Το ναρκοτούνελ εντοπίστηκε το Σάββατο στη συνοικία Νουέβα Τιχουάνα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν ομοσπονδιακές αρχές του Μεξικού με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το υπόγειο πέρασμα έχει μήκος περίπου 265 μέτρων και βρίσκεται σε βάθος περίπου 6,5 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που το καθιστά μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις διασυνοριακών σηράγγων των τελευταίων ετών.



Η σήραγγα αποκαλύφθηκε έπειτα από την εκτέλεση εντάλματος έρευνας σε ακίνητο στα ανατολικά της Τιχουάνα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές κατέσχεσαν πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες, συσκευή ψηφιακής καταγραφής βίντεο και δεκάδες δόσεις μεθαμφεταμίνης.

Υποψίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Κατά την επιθεώρηση του χώρου, οι ερευνητές εντόπισαν τη σήραγγα, η οποία ήταν επενδεδυμένη με ξύλο και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είχε κατασκευαστεί με σκοπό να φτάνει έως τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι μεξικανικές αρχές ανέφεραν ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα υποδηλώνουν πως το ακίνητο ενδέχεται να λειτουργούσε ως κέντρο υποστήριξης εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα κατασχεθέντα αντικείμενα καθώς και το ακίνητο τέθηκαν υπό τον έλεγχο των ομοσπονδιακών εισαγγελικών αρχών, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα.



Στο μικροσκόπιο και των αμερικανικών αρχών

Η ανακάλυψη κινητοποίησε και τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Homeland Security Investigations - HSI) επιβεβαίωσε ότι συμμετέχει σε ενεργή έρευνα για τη διασυνοριακή σήραγγα που εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή Οτάι Μέσα, ένα από τα σημαντικότερα συνοριακά περάσματα μεταξύ Τιχουάνα και Σαν Ντιέγκο.

«Ειδικοί πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας στο Σαν Ντιέγκο, σε συντονισμό με τους εταίρους της Ομάδας Εργασίας Εσωτερικής Ασφάλειας, πραγματοποιούν επιχείρηση επιβολής του νόμου που αφορά διασυνοριακή υπόγεια σήραγγα στην περιοχή Οτάι Μέσα της Καλιφόρνιας», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο NBC 7.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας και η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, δεν μπορούν προς το παρόν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

Άγνωστο ακόμη πού καταλήγει

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει το ακριβές σημείο όπου ενδέχεται να καταλήγει η σήραγγα στην αμερικανική πλευρά των συνόρων, ούτε πόσο καιρό βρισκόταν σε λειτουργία.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις που να συνδέονται με την υπόθεση.

Οι διασυνοριακές σήραγγες χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια από διεθνικά εγκληματικά δίκτυα για τη μεταφορά ναρκωτικών, χρημάτων και άλλων παράνομων φορτίων μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών, παρακάμπτοντας τα αυστηρά ελεγχόμενα σημεία διέλευσης και τα συστήματα συνοριακής ασφάλειας.

