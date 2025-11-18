Κέλλυ Κελεκίδου: Όταν πέθανε η μαμά μου, ο μπαμπάς μου παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, την έχω σαν δεύτερη μητέρα μου
Έχουν συγχωρεθεί και οι δυο γονείς μου, δήλωσε η τραγουδίστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Τη σχέση της με τη δεύτερη σύζυγο του εκλιπόντος πατέρα της περιέγραψε η Κέλλυ Κελεκίδου, εξηγώντας ότι μετά τον θάνατο της μητέρας της, ο πατέρας της επέλεξε να ξαναπαντρευτεί με την τραγουδίστρια να διατηρεί μέχρι και σήμερα πολύ καλές σχέσεις με τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Οι γονείς της Κέλλυς Κελεκίδου έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, με την τραγουδίστρια να μιλάει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» για τη σχέση που έχει σήμερα εκείνη και τα παιδιά της με τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα της.

Όπως είπε: «Ο μπαμπάς μου, όταν πέθανε η μαμά μου, παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, η οποία ζει και κρατάει ζωντανό το σπίτι μας στο χωριό. Την έχω σαν δεύτερη μαμά μου. Όταν φύγω ταξίδι θα προσέχει τα παιδιά μου, θα πάμε να φάμε στο σπίτι».

Σε άλλο σημείο, η Κέλλυ Κελεκίδου αποκάλυψε ότι κάθε φορά που βλέπει στον ύπνο της τη μητέρα της, νιώθει πως της μεταφέρει κάποιο μήνυμα μέσα από τα όνειρά της: «Έχουν συγχωρεθεί και οι δυο γονείς μου.Η μητέρα μου και ο πατέρας μου αλλά πιο πολύ η μητέρα μου, θεωρώ ότι πολλές φορές με έχει προστατεύσει. Δεν τη βλέπω πολλές φορές στον ύπνο μου, αλλά όσες φορές τη βλέπω, μου στέλνει κάποιο μήνυμα και πάντα το ψάχνω. Με έχει σώσει από μια κακοτοπιά. Μου είπε πρόσεχε, προστατεύτηκα από μια πολύ δύσκολη στιγμή. Όλοι έχουμε τους αγγέλους μας. Με προστατεύουν και εμένα και την οικογένειά μου. Μου λείπουν πολύ, ειδικά γιορτινές ημέρες. Η μαμά μου έτυχε να φύγει Χριστούγεννα».

