Η Μπέλα Χαντίντ μιλά για το άγχος που βιώνει λόγω της χρόνιας μάχης της με τη νόσο του Lyme
Το μοντέλο διαγνώστηκε με τη νόσο το 2013 - Τον Σεπτέμβριο προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram από το νοσοκομείο
Στο έντονο άγχος που αντιμετωπίζει εξαιτίας της χρόνιας μάχης της με τη νόσο του Lyme αναφέρθηκε η Μπέλα Χαντίντ, αναδημοσιεύοντας μηνύματα στο Instagram που αποτυπώνουν την καθημερινότητα και τις δυσκολίες που βιώνει.
Το μοντέλο αναδημοσίευσε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου μια ανάρτηση στο Instagram, που έγραφε: «Όταν η χρόνια ασθένειά σου… κάνει την ασθένεια χρόνια, και κάποιος σου λέει “όλο κάτι έχεις εσύ”, και είσαι σαν "ε, ναι… κάποιος θα έλεγε ότι η ασθένεια είναι χρόνια"».
Αναδημοσίευσε επίσης μια ανάρτηση της Influencer, Αλεξάντρα Γουάιλντεσον με τίτλο «οι δύο όψεις της ζωής με μια χρόνια ασθένεια» και έγραψε πάνω στο συγκεκριμένο story: «Το "ιατρικό άγχος" είναι τόσο αληθινό», κάνοντας tag τη Γουάιλντεσον. «Ευχαριστώ που συμπύκνωσες όλες μου τις σκέψεις και όλες τις καταστάσεις που ζω καθημερινά» σημείωσε.
Η Χαντίντ διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme το 2013. Τον Σεπτέμβριο προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, εν μέσω της πολυετούς μάχης της με την ασθένεια. Στις εικόνες φαινόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ είχε ορό. Σε άλλες φωτογραφίες κάλυπτε το στόμα με το χέρι της, δείχνοντας καταπονημένη.
Η τελευταία εικόνα την έδειχνε σε μια γωνία ενός ασανσέρ, κρατώντας ένα ρόφημα. «Συγγνώμη που εξαφανίζομαι συνέχεια, σας αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.
Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ είχε κοινοποιήσει και εκείνη φωτογραφίες της κόρης της από το νοσοκομείο. Σε μία από αυτές, το μοντέλο ήταν τυλιγμένο με βρεγμένες πετσέτες και συνδεδεμένη με μηχάνημα οξυγόνου.
«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το να βλέπω την Μπέλα να υποφέρει σιωπηλά έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής μου», έγραψε η Γιολάντα στη λεζάντα της δημοσίευσής της. «Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να γίνει κατανοητή από οποιονδήποτε. Αλλά ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει» είχε προσθέσει. Η Γιολάντα επαίνεσε επίσης το «θάρρος» της κόρης της σε αυτή τη μάχη που δίνει, προσθέτοντας ότι η Μπέλα «έμαθε πώς να ζει μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού της».
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η νόσος Lyme ή μπορρελίωση είναι μία βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα τσιμπούρια. Ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται όσο περισσότερο διαρκεί η προσκόλληση, γι’ αυτό είναι σημαντική η γρήγορη αφαίρεση του κρότωνα από το σώμα.
Τι είναι η νόσος του Lyme
Η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Η συμπτωματική λοίμωξη έχει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και εκδηλώσεων, ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης. Το πρώιμο δερματικό εξάνθημα εμφανίζεται σε περίπου 60%-90% των περιστατικών. Πρόκειται για ένα ερυθηματώδες εξάνθημα, που εξαπλώνεται σταδιακά περιφερικά, από το σημείο του τσιμπήματος, χωρίς να είναι σημαντικά επηρμένο ή επώδυνο. Εμφανίζεται εντός 2-30 ημερών μετά το τσίμπημα και μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 30 εκατοστά. Διαρκεί συνήθως αρκετές εβδομάδες.
Μερικοί ασθενείς μπορεί, επίσης, να έχουν εικόνα συστηματικής «γριπώδους συνδρομής» (αλλά χωρίς σημαντικά αναπνευστικά συμπτώματα), με πυρετό, ρίγος, κεφαλαλγία, κόπωση, αρθραλγίες, μυαλγίες και διογκωμένους λεμφαδένες, που μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και χωρίς εξάνθημα. Το καλόηθες δερματικό «λεμφοκύττωμα από Borrelia» είναι μια ασυνήθιστη δερματική εκδήλωση της πρώιμης λοίμωξης, που συνήθως εντοπίζεται στον λοβό του αυτιού, τη θηλή ή το όσχεο, μπορεί να παραμείνει για μερικούς μήνες εάν δεν ληφθεί θεραπεία. Εάν δεν θεραπευτεί, η λοίμωξη μπορεί να διασπαρεί και να προσβάλλει το νευρικό σύστημα (10% των περιστατικών), τις αρθρώσεις και, σπανιότερα, την καρδιά.
Η νευρομπορρελίωση αποτελεί την κύρια επιπλοκή, που παρατηρείται έως και στο 12% των ασθενών. Η οξεία νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται με πάρεση προσωπικού νεύρου, λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα, ριζονευρίτιδα. Συνήθως, εμφανίζεται μέσα στις πρώτες περίπου 6 – 12 εβδομάδες της λοίμωξης. Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι λιγότερο συχνή. Μπορεί περιστασιακά να αναπτυχθεί πιο βραδέως εξελισσόμενη ριζοπάθεια σε περίοδο μηνών, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να είναι πολύ έντονος, αλλά συνήθως μειώνεται ταχέως μετά την αντιβιοτική αγωγή.
Άλλες ασυνήθιστες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλαπλό μεταναστευτικό ερύθημα και διαλείπουσα αρθρίτιδα και καρδίτιδα, που μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού. Εκδηλώσεις όψιμης (μη θεραπευμένης) μπορρελίωσης Lyme αφορούν στο δέρμα, το νευρικό ή το μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνουν τη χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα, μια επίμονη δερματική λοίμωξη που προσβάλλει συνήθως τα άκρα, προκαλώντας φλεγμονή και, τελικά, λέπτυνση του προσβεβλημένου δέρματος με συνοδό νευροπάθεια. Η όψιμη νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται συνήθως ως εγκεφαλομυελίτιδα και μπορεί να μοιάζει με πολλαπλή σκλήρυνση. Η αρθρίτιδα Lyme προσβάλλει μία μεγάλη άρθρωση, συνήθως του γόνατος.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
